Dan Negru a ieșit să ia prânzul în oraș cu un prieten, dar nu și-a imaginat că o simplă ieșire pe străzile Capitalei îi va deranja pe trecători. Prezentatorul tv a fost pe punctul de a fi victima unei agresiuni, după ce o femeie romă a început să îl atace și să arunce cu pietre în el, deranjată de faptul că vedeta a trecut prin zonă și a vrut să fotografieze o clădire.

Dan Negru a fost atacat în plină zi, în centrul Bucureștiului! „Ne-am trezit ciuruiți...”

Cu toate că lucrurile putea să ia o întorsătură dramatică, Dan Negru s-a arătat mai degrabă amuzat decât speriat, iar asta se poate vedea pe filmarea pe care a urcat-o pe rețelele de socializare imediat după incident. Mai mult decât atât, acesta a scris și un mesaj plin de umor alături de videoclip.

„Andreo e un tip născut in Istanbul care trăiește peste tot in lume.

La vreo 40 de ani , omu’ e consultant tv cu doctoratul luat in jurnalism.

