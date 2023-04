Dan Negru a răbufnit pe Internet. Prezentatorul TV, revoltat de prețurile dintr-un aeroport din România: „Un sandwich e mai scump decât un zbor low-cost”

In articol:

Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară. Acesta este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde încearcă să țină o strânsă legătură cu cei ce îl apreciază și urmăresc.

Mesajul postat de Dan Negru pe Facebook

Vedeta abordează în mediul online diferite subiecte și nu se ferește să își exprime punctul de vedere cu privire la mai multe situații din țara noastă, ceea ce a făcut și de această dată. Omul de televiziune a scris un mesaj în mediul online despre prețurile mult prea mari dintr-un aeroport din București.

În urmă cu câteva ore, prezentatorul TV le-a povestit fanilor ceea ce i-a atras atenția și l-a revoltat foarte mult în timp ce se afla în aeroportul Otopeni pentru a pleca spre Grecia. Acesta a mers la un magazin pentru a-și lua câte ceva de băut și de mâncat și a rămas uimit de prețurile pe care oamenii trebuie să le plătească pentru o sticlă de apă pe care a dat 8,50 lei. De asemenea, Dan Negru a fost revoltat când a văzut că un sandwich a ajuns să coste mai mult decât un zbor low-cost. Vedeta nu a ezitat să declare că statul nu poate controla lăcomia, dar nu ar trebui nici să fie complice la un astfel de lucru, deoarece banii nu pot cumpăra orice.

„Un zbor din București până la Salonic-Grecia costă cât trei (3) litri de apă plată în aeroportul Otopeni. Apa e românească, aeroportul e tot românesc ca și fraierul care a luat-o, eu. Bișnițarii care mi-au vândut-o, români și ei…Noi între noi ne furăm. În aeroportul capitalei României, un sandwich e mai scump decât un zbor cu un avion low-cost. Statul nu poate controla lăcomia. Dar statul nu trebuie să fie complicele în lăcomie. De un lucru însă sunt sigur: banii pe care-i strângeți într-o viață nu vă vor ajunge să vă cumpărați alta”, a scris prezentatorul TV pe pagina sa de Facebook.

Care este părerea lui Dan Negru despre jocurile de noroc

Prețurile din aeroporturi nu este singurul subiect despre care prezentatorul TV a vorbit în ultima perioadă. Dan Negru a mai mărturisit că de-a lungul timpului mai multe companii de jocuri de noroc i-au oferit uriașe sume de bani pentru a le face publicitate, însă acesta a refuzat. Vedeta nu îndeamnă pe nimeni să își încerce norocul prin astfel de metode și a explicat ce decizii au fost luate în alte țări cu privire la publicitatea pentru jocurile de noroc. De asemenea, Dan Negru nu este de acord nici cu panourile publicitare uriașe, care sunt peste tot pe străzile din toată țara.

„În toată țara, pe toate zidurile și pe toate ecranele e promovat îndemnul la noroc. Mi-au propus și mie să apar pe panouri publicitare și să promovez jocurile de noroc. Am refuzat! Degeaba e proiectul «România Educată» dacă pe străzi e promovat norocul. Succesul în viață îl câștigi urcând pe scări, și nu cu liftul norocului. Asta trebuie să explice România educată. Din 2021, Moldova a interzis orice fel de publicitate la jocuri de noroc, cazinouri sau pariuri sportive. În Anglia, vedetele din showbiz nu au voie să promoveze jocurile de noroc. În Germania e interzisă publicitatea pariurilor sportive înaintea sau în timpul meciurilor. La noi totul e vândut norocului! Nu există nicio statistică oficială care să spună câți dependenți are România pentru că sunt interese mari să nu se afle asta. In locul afișelor uriașe care îndeamnă la sărăcia norocului aș pune vorba lui Caragiale «Norocul e prea puțin și lumea e prea multă»”, a scris vedeta în urmă cu ceva timp.

