Dan Negru reacționează după exploziile de la Crevedia! A spus clar și fără rețineri ce părere are despre tot ce se întâmplă: „Banii sunt motivul”

Dan Negru este mereu atent la tot ce se întâmplă în societate și nu ratează niciun moment să discute public despre aceste lucruri. Recent, prezentatorul TV a vorbit despre tragedia de la Crevedia care a zguduit o țară întreagă.

Dan Negru, mesaj revoltător privind tragedia de la Crevedia

Acesta îi consideră vinovați pe distribuitori pentru că au mărit prețul carburanților, iar foarte multe persoane aleg să alimenteze cu GPL.

Dan Negru este mereu activ în mediul online și nu ratează nici un moment să discute public despre lucrurile care se întâmplă în societate. Prezentatorul TV a vorbit recent și despre tragedia de la Crevedia, care a cutremurat o țară întreagă, după ce o stație GPL care funcționa fără aprobare a explodat de mai multe ori. Dan a părut foarte indignat și a mărturisit că vina este a distribuitorilor care au scumpit considerabil combustibilul, iar prin urmare mai mulți șoferi aleg să alimenteze cu GPL pentru că este mai ieftin. Prezentatorul a subliniat și că probabil nu este singura stație din țară care funcționează ilegal.

„Banii sunt motivul pentru care șoferii trec la alimentarea cu GPL, gazul care a explodat la Crevedia. În Europa circulă vreo 28 milioane de mașini cu GPL din care vreo 15 milioane sunt Dacii ! În ultimele zile, prețul carburanților a crescut din vina lăcomiei distribuitorilor care profită de perioada concediilor în care consumul e mare. De asta GPL e soluția multora! De asta sunt zeci de stații ilegale GPL prin toată țara. Cândva am avut in Ploiești prima rafinărie de petrol din lume. Consumul mediu anual în România este de 7 milioane de tone de carburanți. Doar două treimi se mai produc în cele trei rafinării din țară, restul se importă. Noi, cei cu prima rafinărie de petrol din lume! Cândva…” , a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Maria Cârneci a vorbit și ea despre explozie

Maria Cârneci a dezvăluit că înainte cu doar o zi de explozia de la Crevedia a fost invitată să cânte la o nuntă, care se afla foarte aproape de locul unde a avut loc tragedia. Artista a dezvăluit că s-a speriat extrem de tare și s-a gândit cu groază că ar fi putut să fie în zona aceea când s-a produs explozia.

„Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo. Am avut o recepție de prispă și eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași. Pe cuvânt dacă vă mint (nr. s-a speriat), ce înseamnă Doamne Doamne de acolo.

Ce înseamnă o zi. Doamne... E totul foarte fragil (nr. viața)”, a spus Maria Cârneci, pentru un post TV.