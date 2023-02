Dan Petrescu, declarație neașteptată după înfrângerea cu FCSB: „Nu trebuie să o zic eu, toată lumea a văzut asta”. Ce le reproșează antrenorul jucătorilor lui

In articol:

CFR Cluj a suferit a șasea înfrângere din acest sezon de campionat, duminică seară, 5 februarie 2023, scor 0-1 pe teren propriu cu FCSB. Iată declarația mult așteptată a antrenorului Dan Petrescu după eșec! Cum a văzut acesta meciul de pe margine și ce are să le reproșeze jucătorilor lui!

CFR Cluj pare să treacă printr-o perioadă nu tocmai favorabilă, dovadă fiind activitatea de pe teren. Astfel că, echipa clujenilor a suferit a șasea înfrângere din acest sezon de campionat, duminică seară, 5 februarie 2023, scor 0-1 pe teren propriu cu FCSB.

Golul FCSB-ului a venit pe final, deși oaspeții au avut mai multe ocazii să înscrie în prima repriză, când doar imprecizia de la finalizare, precum și intervențiile salvatoare ale lui Scuffet au menținut tabela la 0-0, scrie gsp.ro. Despre înfrângere a vorbit imediat după partidă Dan Petrescu (55 de ani). Antrenorul lui CFR Cluj consideră că întregul meci cu echipa lui Becali nu are logică, mai ales că golul oaspeților a venit în partea a doua, una mai bună pentru campioana en-titre.

Mai mult, Dan Petrescu a declarat că prima parte a meciului poate fi comparată cu începuturile de meci cu Slavia Praga, din grupele acestui sezon de Conference League.

Iată declarația tehnicianului!

Dan Petrescu, declarație neașteptată după înfrângerea cu FCSB [Sursa foto: Captură YouTube]

Dan Petrescu, despre meciul cu FCSB

„În prima repriză FCSB a fost mai bună. Nu trebuie să o zic eu, toată lumea a văzut asta. Au avut mult mai multe ocazii, au fost mai agresivi. În repriza a doua am controlat noi meciul mai bine, ei n-au avut nicio ocazie, noi am avut câteva, una mare prin Yeboah chiar înainte de gol.

Cred că 0-0 ar fi fost rezultatul corect, dar dacă ei au marcat înseamnă că merită să câștige. A fost un gol de calitate, ei au jucători de calitate.

Îmi pare rău că prima repriză am făcut-o cadou, dar n-am primit gol. În a doua am jucat bine, dar am luat gol. Fotbalul nu are logică câteodată. Mereu a fost așa cu FCSB, se poate întâmpla orice, oricând.

În prima repriză au fost ei mai buni, mi s-a părut că era meciul cu Slavia Praga. Au venit peste noi, ne-au atacat, ne-au suprins cu presing, noi am fost moi. În repriza a doua a intrat parcă cu totul altă echipă. Nu mă gândeam că putem lua gol, mă gândeam să dăm gol pe final. Chiar vorbeam pe bancă că se va întâmpla asta.”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.