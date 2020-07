Dana Budeanu, despre stilul Andreei Marin: ”E zero barat”

In articol:

Andreea Marin a fost mereu una dintre vedetele de la noi comentate de criticii de modă, de stiliști. Recent, Dana Budeanu a vorbit în emisiunea Verdict, difuzată pe canalul ei de Youtube despre Andreea Marin, despre formele sale, dar și despre stilul celei supranumite ”Zâna Surprizelor”, după celebra emisiune de la TVR pe care a prezentat-o.

”Andreea Marin a avut o perioadă foarte scurtă în viața ei în care a fost slabă și asta a fost în momentul în care a început Surprize-Surprize la TVR. După aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobândit formele pe care le are acum. După părerea mea, e mai bine așa decât era înainte pentru că ea nu are conformația care să-i permită real să fie o filiformă. Cu toate că este o femeie înaltă, conformația ei de la talie în jos este caracteristică unei femei cu forme. Ea nu este o femeie care face sport, știu că a mai postat cum e la sală și cum transpiră. Da, nu, Andreea Marin merge la sală o dată la 100 de ani când trebuie să facă o promovare, nu are o rutină din asta.

La o conformație ca a Andreei Marin. Este necesar să mergi la sală atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!

În momentul în care silueta Andreei Marin a evoluat către cea de astăzi, ea a înțeles că fusta trebuie să fie sub genunchi, a înțeles niște mici trucuri vestimentare pentru care o felicit. Nu ca stil, că aici e zero barat, ca direcție e ok. Nu are stil, a trecut ca mai toate vedetele de la noi prin mai toate stilurile, ba era pe rock, ba era pe (stil) Audrey Hepburn... nu poți așa ceva”, a spus Dana Budeanu despre Andreea Marin.

Andreea Marin a slăbit în timpul pandemiei

Andreea Marin a slăbit 6 kilograme după Paște, în timpul pandemiei.

”Nu mi-am refuzat nicio plăcere culinară de Paște, nici măcar una, și nu regret nimic. Totuși am ieșit din ritmul de viață obișnuit și corpul meu resimte schimbarea”, scria Andreea Marin pe Instagram imediat după Paște. Însă, după ce a constatat că a pus câteva kilograme în plus, Andreea Marin a decis să acționeze în forță. A făcut sport și tratamente corporale în limita timpului care i-a permis să se ocupe de Campania ”Prețuiește Viața”, însă a avut un aliat permanent în ceaiul de fructe și plante medicinale, din care bea 3-4 cești pe zi, astfel încât a ajuns să slăbească 6 kilograme în decurs de două luni. Citeste CONTINUAREA AICI