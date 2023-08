Dana Roba, primele declarații înainte de întâlnirea cu Daniel Balaciu! Vedea urmează să stea față în față cu bărbatul, pentru prima oară de la tragedie: "Nu-mi face plăcere să mă văd cu acest monstru" | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba și Daniel Balaciu urmează să ajungă față în față miercuri, la Parchet, acolo unde aceștia vor fi audiați, după cum au aflat jurnaliștii WOWbiz.ro pe surse. Vedeta și fostul soț nu s-au mai văzut din dimineața în care acesta a lovit-o cu ciocanul și a băgat-o în spital.

Fostul soț al Danei Roba ar fi încercat să o omoare pe vedetă chiar în apartamentul în care ei locuiau. Reamintim că Daniel Balaciu a fost cel care a lovit-o cu ciocanul în repetate rânduri, tot el sunând ulterior la 112 pentru a chema salvare.

Dana Roba a fost operată de urgență la Timișoara, iar medicii nu i-au dat inițial șanse prea mari să supraviețuiască. Vedeta a învins însă moarte, iar în câteva ore urmează să stea față în față cu Daniela Balaciu, fiind prima lor întâlnire de la momentul tragic.

Imediat ce au aflat că Dana Roba și Daniel Balaciu vor ajunge față în față la Parchet, jurnaliștii WOWbiz.ro au contactat-o pe vedetă pentru a afla cum se simte aceasta, înainte de întâlnirea cu fostul soț.

Dana Roba, primele declarații înainte de întâlnirea cu Daniel Balaciu

Dana Roba a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro cu puțin timp înaintea întâlnirii cu Daniel Balaciu.

Vedeta ne-a dezvăluit cum se simte în așteptarea acestui moment. Totodată, Dana Roba spune că dacă se va simți rău va chema salvarea, tocmai pentru că nu are voie să se supere sau să se enerveze.

Make-up artistul are mari emoții înainte de momentul zero, însă are încredere în Dumnezeu și este convinsă că o să fie totul bine.

"Am emoții să mă întâlnesc cu el, pentru că mi se pare că mă întâlnesc cu un monstru. Nu îmi face plăcere să mă văd cu acest monstru, dar dacă așa spune legea și trebuie să mă duc la întâlnire mă duc.

Eu sper să nu mi se facă rău, dar în cazul în care mi se face rău o să chem o ambulanță pentru că nu am voie să mă necăjesc, nu am voie să mă stresez. Eu cred că Dumnezeu va pune îngerii lui cu mine și sper că o să fie bine", a declarat Dana Roba, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba spunea că nu vrea să se uite la Daniel Balaciu

Invitată la Online Story by Cornelia Ionescu, Dana Roba povestea, în urmă cu câteva săptămâni, că nu o să vrea să se uite la Daniel Balaciu atunci când vor fi nevoiți să fie față în față, în instanță. Make-up artistul nu este încă refăcut după cele întâmplate, iar dacă l-ar vedea pe fostul partener ar vedea "un topor".

"Nu se poate așa ceva. Deja mi-am plătit avocatul care se ocupă de cazul nostru și nu am să vreau să-l văd.

Va fi o înfățișare între mine și el, avocații noștri și domnul procuror și nu am să vreau să stau cu fața la el.(...) În instanță, din câte am înțeles va fi închis într-o cușcă ca și un câine, cu cătușe și așa mai departe(...) Nu am să mă uit la el atunci, la ce să mă uit?! La un topor?! Văd ciocanul cu care a vrut să îmi ia viața(...) Nu mă poate sensibiliza nimeni, doar Dumnezeu", spunea Dana Roba la acel moment, la WOWnews.

Dana Roba, amenințată la fiecare ceară

Vedeta a dezvăluit că Daniel o amenința la fiecare ceartă pe care o aveau. Divorțul ar fi fost motivul pentru care cei doi aveau cele mai multe discuții, dar și motivul care l-a determinat pe bărbat să o lovească cu brutalitate.

"La fiecare ceartă el mă amenința că mă omoară! Nu îmi era frică pentru că îi spuneam că Dumnezeu va fi lângă mine și nu mă va lăsa să mor. Înainte cu o săptămână de macabru mi-a zis: Nu renunți la divorț? I-am spus că nu și atunci mi-a spus că mă omoară.(...) Avea o ură că eu am băgat divorțul pentru că știa că îi fuge găina cu ouăle de aur. Financiar aduceam banul în casă și aduc în continuare", a mai dezvăluit ea, în emisiunea Corneliei Ionescu de la WOWnews.

Dana Roba va ajunge din nou pe masa de operație

La aproape trei luni de la momentul în care a trecut prin clipe de coșmar, Dana Roba se simte mai bine, însă nu mai are miros și nici gust. Celebrul make-up artist ar putea să mai treacă prin două operații.

"Îmi mai trebuie minim două operații, dar nu voi reveni în totalitate, pentru că sinusurile nu le voi mai recupera niciodată. La mine nu mai există legătura dintre sinusuri și creier.

Eu nu mai am miros și gust, nu voi mai avea, iar cu urechea stângă aud mai puțin decât cu dreapta. Pe partea aceasta este mai mare operația ca pe partea stângă. Capul îmi este amorțit pe partea stângă.

Este foarte greu prin ceea ce am trecut și da, am nevoie de foarte mulți bani pentru aceste operații, dar cred că Dumnezeu mă va ajuta și va rezolva toate problemele astea și cred că Dumnezeu îi va da pedeapsa cuvenită.

Atât cât va trebui să plătească, atât va plăti", a explicat Dana Roba, în exclusivitate la WOWnews.