„M-am reîndrăgostit” De când îl cunoaște, de fapt, Dana Roba pe actualul ei iubit? Beni a dat cărțile pe față, la puțin timp după ce și-au oficializat relația

Dana Roba și-a refăcut viața sentimentală la puțin timp după ce a fost externată din spital, acolo unde a ajuns din cauza loviturilor cu ciocanul pe care i le-a aplicat chiar soțul ei. După o perioadă de suferință și momente în care a fost pe punctul de a ceda, make-up artistul a cunoscut, din nou, iubirea și fericirea în brațele lui Beniamin, bărbatul care îi este alături de ceva timp și cu care formează o relație, chiar dacă ea încă nu a divorțat

de Daniel Balaciu.

Deși, până acum, Dana Roba povestea că nu îl cunoștea pe Beni și că au devenit prieteni abia după ce bărbatul a aflat ce i s-a întâmplat vedetei și a vizitat-o la spital, iubitul ei a ieșit în public cu o altă variantă. Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Beniamin a dezvăluit că, de fapt, el și Dana Roba s-au cunoscut în urmă cu mulți ani și au avut chiar și o legătură amoroasă, care, din păcate, s-a încheiat după puțin timp. Beni a mai povestit că, în ultimii 14 ani, el și make-up artistul nu au ținut legătura și că s-au reîndrăgostit unul de altul atunci când el a mers să o viziteze pe Dana la spital, după ce ea a fost bătută crunt de tatăl fetițelor ei.

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreuna pentru ca ea și-a dorit sa ma pocaiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă sa fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, in 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare. Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia sa ma lase sa o văd măcar odată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alturi de ea și ca orice ar fi voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea”, a scris iubitul Danei Roba, Beniamin, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Dana Roba se gândește să fie, din nou, mireasă

Make-up artistul și actualul ei soț se află în proces de divorț, ceea ce înseamnă că, în curând, Dana Roba va fi o femeie liberă. Totuși, deși ea și bărbatul care aproape că a ucis-o sunt încă soț și soție, Dana se gândește deja la o a doua căsătorie, alături de actualul ei iubit.

Într-un interviu oferit recent, vedeta a mărturisit că nu exclude să poarte, din nou, rochia de mireasă, la brațul lui Beni, bărbatul care i-a readus zâmbetul pe chip.

„Aștept să divorțez! Actele de divorț sunt deja băgate dar de la 1 septembrie încolo o să se miște lucrurile pentru că acum este vacanța judecătorească. Sunt foarte fericită că am lucrat weekend-ul care a trecut de la 05.00 până la 19.00 seara, în timpul săptămânii sunt mai liberă. O să am și weeekend-ul acesta programări și tot așa. Mă bucur foarte mult. În momentul de față sunt chiar ok. Dacă mă recăsătoresc după ce divorțez de Daniel? De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni”, a mărturisit Dana Roba pentru click.ro .