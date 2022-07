Dana Rogoz a ajuns cu unul din copii pe mâinile medicilor în drum spre Indonezia! „Frisoane, începuse să vomite, era foarte palid” Ce s-a întâmplat în vacanța vedetei

In articol:

O vacanță cu întreaga familie poate veni la pachet cu diferite evenimente neprevăzute, mai ales când există și copii mici, sensibili la tot ceea ce este în jur.

Dana Rogoz a experimentat cel mai bine pe pielea ei acest lucru. O vacanță de vis avea să se transforme într-una eșuată în cazul în care lucrurile ar fi mers un pic diferit în direcția greșită.

Dana Rogoz este mamă a doi copii minunați și, chiar dacă vacanțele împreună cu cei mici pot fi, uneori, solicitante, însă și foarte distractive, actrița nu ezită să le ofere bucurii copiilor ei și să-i plimbe prin toată lumea, în ciuda faptului că drumul până la destinație poate fi destul de lung. De data aceasta, Dana Rogoz a decis, împreună cu familia ei, să meargă într-o vacanță în Bali, una dintre destinațiile preferate ale vedetelor care își doresc experiențe de neuitat.

Dana Rogoz, peripeții cu cei mici în drumul spre Bali

Drumul spre Bali este unul destul de lung din România. Mai ales când în ecuație intră și doi copilași, situația poate deveni mult mai dificilă. Chiar și așa, Dana Rogoz s-a încumetat și a plecat pe avion cu cei doi copii ai săi, urmând să-și petreacă următoarea zi numai pe drum.

Totul a fost păstrat sub control, însă până la un punct, când Dana Rogoz a întâmpinat probleme cu unul dintre copii. Într-una dintre escale, după ce s-a jucat alături de sora sa, Vlad a prezentat o stare generală de rău, care a necesitat intervenția medicului.

Dana Rogoz a ajuns cu cel mic la clinica din aeroport pentru investigații. I s-a administrat un antivomitiv, un antitermic și aveau de gând să-și continue cursa de îndată ce febra micuțului avea să treacă. Întreaga familie a fost la un pas de a pierde vacanța mult așteptată, însă, din fericire, lucrurile au mers conform planului ulterior și s-au îmbarcat în avionul către Jakarta în formulă completă.

Odată ajunși la cazare, Dana Rogoz a mărturisit că a uitat complet de orice peripeție întâmpinată pe drum în momentul în care a văzut locul minunat în care va avea ocazia să-și petreacă următoarele zile alături de întreaga sa familie.

„210/365 Am ajuns in paradis! Trebuie sa va recunosc ca drumul nu a fost tocmai usor. Si nu pentru ca au fost multe ore de zbor, pentru ca au fost copiii agitati sau pentru ca am avut 2 escale sau alte motive la care te gandesti inainte de a te incepe o calatorie cu familia. Nu, copiii au fost chiar foarte intelegatori si cooperanti, pentru un drum de aproape 29h, cu tot cu intarizerea ultimului avion intern. In timpul zborului Vlad s-a uitat la televizor si a dormit, Lia s-a jucat cu noi si a dormit si ea mare parte din traseu, in bratele noastre. Problema a fost ca in escala in aeroport in Doha, fix dupa ce a alergat pe tobogane cu Lia la unul dintre locurile de joaca, lui Vlad i s-a facut brusc rau.”

„A inceput sa aiba frisoane, sa spuna ca ii vine sa vomite”

„A inceput sa aiba frisoane, sa spuna ca ii vine sa vomite, se facuse foarte palid... asa ca fuga cu el la clinica din aeroport sa il vada un medic. L-a consultat, i-a dat un antivomitiv, un antitermic si ne-a lasat sa plecam mai departe de indata ce febra a inceput sa scada. Dar am avut mai multe momente in care am crezut cu totii ca vom pierde conexiunea catre Jakarta. Unul dintre ele fiind dupa ce iesisem deja din clinica, iar medicul companiei Qatar a trebuit sa dea si el ok-ul pentru zbor, in ultimul moment, pe baza raportului primit de la medicul aeroportului.

Pe Radu care ramasese cu Lia dormind in carut in fata portii il intrebau deja daca ar fi de acord sa continue calatoria fara noi... In fine, am ajuns cu totii in Bali si, dupa toate peripetiile, cand am intrat si am vazut aceasta frumusete de casa, pe care am inchiriat-o prin airbnb, mai ca imi venea sa plang de fericire. Si pentru ca foarte multi m-ati intrebat asta deja in privat, cazarea se numeste Java Heritage Residence pe airbnb, UBUD SYAILENDRA VILLAS. Aici vom sta in total 3 nopti, pana ne dezmeticim putin si cu schimbarea de fus orar. E vis paradis!”, a spus Dana Rogoz pe Instagram.