Dana Rogoz a trecut printr-o adevărată aventură! Vedeta a rămas blocată pe aeroport împreună cu familia ei: „Am senzația că sunt prinsă aici”

Dana Rogoz a trecut prin momente tensionate la întoarcerea din vacanță. Vedeta se întorcea din Singapore, unde a fost împreună cu toată familia ei.

Pentru că nu a găsit un zbor direct, aceasta a fost nevoită să schimbe avionul în Frankfurt, de unde urmau să se îndrepte în cel mai scurt timp spre țara noastră.

Însă planurile de acasă nu se potrivesc mereu cu cele de la aeroport, așa că vedeta a fost nevoită să improvizeze.

Motivul pentru care Dana Rogoz nu a putut ajunge la timp în România

În momentul în care a ajuns pe aeroportul din Frankfurt, angajații au informat-o că biletele de avion spre România, pe care le cumpărase pentru ea și pentru familia ei, au fost anulate.

Dana nu se aștepta la așa ceva, însă nu a lăsat neprevăzuta schimbare de situație să îi strice starea de bine. Vedeta nu a stat mult pe gânduri și a început să caute un hotel la care să stea împreună cu familia ei peste noapte.

„Mă filmez acum să vedeți expresia feței mele deja. Am aterizat în Frankfurt, iar așa cum trebuia, când am ajuns la check in mi s-a spus că biletele noastre au fost anulate și nu mai avem loc în zborul din Frankfurt spre București și ca urmare vom rămâne în Frankfurt că a fost o eroare. Pare că nu mai ies din aeroport, am senzația că tot sunt prinsă aici, trebuie să găsim o cazare în Frankfurt că nu mai există zbor spre România și vom ajunge mâine”, a spus Dana Rogoz pe Instagram.

Nu a trebuit însă să-și bată prea mult capul, pentru că linia aeriană care a provocat neplăcerea i-a oferit Danei cazare aproape de aeroport. Astăzi, vedeta a ajuns într-un final în țară, însă iată că aici a avut parte de o nouă surpriză. Dana Rogoz spune că bagajele sale și ale familiei ei nu au ajuns și ele pe plaiurile natale, ci au rămas în Frankfurt.