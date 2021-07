Dani Mocanu, reacție violentă la adresa lui Florin Salam: ”Îți dau rușine și înjoseală. Eu sunt șmecher”! E nebunie totală în lumea manelelor!

Dani Mocanu s-a supărat pe Florin Salam 15:03, iul 22, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Arde lumea manenelor după un conflict pornit din nimic între Dani Mocanu și Florin Salam.

Dani Mocanu: ”Dacă vă referiți la mine, vă bag...”

Cei doi s-au înjurat și s-au amenințat reciproc cu bătaia, scandalul pornind de la un live pe care Florin Salam l-a făcut atunci când era puținde la alcool.

Salam a vorbit despre ”lăutarii care se postează cu bani”, despre care a spus că nu au bun simț și nici talent. Toată lumea s-a gândit la cei mai ”opulenți” dintre maneliști, adică Dani Mocanu și Tzancă Uraganul. La doar o zi după declarațiile ”regelui”, Dani Mocanu a ieșit și el cu un live în care a vorbit în teremeni extrem de duri, fără însă să dea nume. Live-ul a stat online doar câteva minute, timp suficient pentru Tzancă să dea și el un share, după care Mocanu l-a eliminat de pe cont.

”Un mic anunț din partea mea pentru lăutarii care se referă la mine. Deci nu pentru oamenii din afară ci pentru lăutarii care se referă la mine. Bă, dacă vă referiți la mine să-mi bag... în c... voștri. Vă prind la evenimente, indiferent cu cine o să fiți voi și indiferent cu cine mergeți pe drum și vă dau rușine și înjoseală de față cu toată lumea: cu mireasă, cu nași, cu ginerică, cu cine vreți voi... Și cu lumea de pe lângă voi care vă protejează, cum ar fi.

Citeste si: Două ”legende” într-o singură fotografie. Una e Dani Mocanu, iar alta e Van Damme. Ce dedicație i-a făcut manelistul actorului american

Băi, hai să vă spun ceva, pe mine nu m-a protejat nimeni niciodată pentru că eu sunt șmecher. Dacă o căutați cu mine, să moară f... mea, dacă nu vă bat, să-mi bag... Ăștia care vă referiți la mine... Dacă nu vă referiți la mine, să vă dea Dumnezeu sănătate, vă pup”, a spus Dani Mocanu, făcând referire, cel mai probabil, la Florin Salam (vezi live-ul făcut de Dani Mocanu aici).

Tzancă Uraganul a preluat postarea lui Mocanu

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Tzancă a reacționat și el imediat. ”Bravo Dani Mocanu... ai zis bine... la ăștia care se referă la tine și nu au loc de pătrățica lor. Așa vorbesc și de mine și una peste alta e loc pentru toată lumea... Felicitările mele, Dani Mocanu”, a scris Tzancă.

Citeste si: Florin Salam, atac fără precedent la adresa lui Dani Mocanu și a lui Tzancă Uraganul! ”Vă bat când vreți voi, sunt șeful vostru”! E scandalul momentului în lumea manelelor

Ce a spus Salam de l-a enervat atât de tare pe Dani Mocanu?

Tot scandalul a pornit de la un live în care Florin Salam i-a făcut ”nesimțiți” pe lăutarii care își arată bogăția în fotografii postate pe conturile de socializare.

Florin Salam s-a luat de lăutarii care se dau bogați

”Vă salută al vostru șef la lăutari. Nu la șmecheri, nu la ăștia care ne-au crescut copiii, nu... Sunt prea simțit să vorbesc de cineva... Dar la ăștia de vă postați bani, vă dați voi așa, am și eu o vorbă pentru voi să vă intre bine în cap. M-am jurat pe voi, care v-am crescut... mi-e milă de voi... mă jur cu foc. Vă arăt 50 de lei... Dacă faceți în 50 de vieți cu copiii voștri și cu nepoții voștri cât fac eu în 3 zile... Vă pup!... Stați cuminți cu banii ăia, că nu aveți nici talent, falsați. Dacă nu vă spun eu, cine să vă spună? Vă pup! Vă și bat când vreți voi. Sper că măcar copiii voștri să nu fie nesimțiți ca voi”, a spus Florin Salam.

Florin Salam: ”Stăm cu teancuri de bani și jignim lumea?”

Obervând că reacțiile au fost extreme de vehemente, Salam a intrat din nou, câteva ore mai târziu și și-a nunanțat poziția.

Dani Mocanu, într-una din imaginile care l-au deranjat pe regele Salam

”Voi v-ați supărat că am spus eu de ăștia care se postează cu bani? Că nu-i frumos? Oare am zis ceva greșit? Așa e frumos, să ne postăm cu bani, să ne lăudăm? Când sunt atâția oameni amărâți, necăjiți? Stăm noi cu teancuri de bani și jignim și lumea, pe deasupra? Eu zic că n-am greșit ce am zis, dar când mă voi îmbăta din nou, o să zic ce trebuie și ăstora care s-au supărat. Le zic eu altfel... Cui postați voi, cine să vadă banii? Să posteze miliardarii ăia bani nu noi ăștia, mici... Câtă lume a intrat acolo și a înjurat... Mă așteptam să apreciați că am spus vorba aia”, a mai spus Florin Salam.