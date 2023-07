Dani Oțil, reproșuri la adresa socrilor săi, de față cu toți invitații de la nuntă! Ce le-a spus prezentatorul TV chiar în ziua cea mare: „Puteau să nu o crească atât de mult”

In articol:

Ieri, 30 iulie, a fost cea mai importantă zi pentru Dani Oțil și soția lui Gabriela, pentru că și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi au avut parte de o nuntă de poveste, cu un decor spectaculos și invitați pe măsură.

Ce mesaj le-a transmis Dani Oțil socrilor săi, de față cu toți invitații

Dani nu s-a putut abține și și-a luat rolul de prezentator TV în serios, astfel că a ținut un mic discurs, cu un mesaj special destinat socrilor săi. Iată ce le-a spus.

Dani Oțil și Gabriela Pisăcariu s-au căsătorit ieri, pe data de 30 iulie și au avut parte de o nuntă superbă. Cei doi au avut alături familiile și cele mai apropiate persoane, care au destins atmosfera până spre dimineață. Pentru că Dani nu poate să uite niciodată de meseria pe care o are și care l-a consacrat, acesta a ținut un discurs chiar și la nunta lui. Cu același umor pe care îl are și la emisiunea pe care o moderează, Dani le-a transmis socrilor săi un mesaj care a stârnit amuzamentul tuturor nuntașilor.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele” , a spus Dani Oțil, potrivit Viva.ro .

Dani și Gabriela Oțil [Sursa foto: SpyNews]

Dani Oțil, mesaj dur pentru nuntași

Și pentru că a trebuit să ducă discursul până la capăt, Dani Oțil a avut un mesaj și pentru invitații de la nuntă. Acesta a ținut să le specifice că nunta este făcută pentru el, soția lui și nașii lor, iar dacă cuiva nu îi place ceva la acest eveniment, pe niciunul dintre ei nu îi interesează părerea lor.

Prezentatorul a făcut apoi și o mică prezentare a zonelor cu mâncare.

Citește și: Roxana Ionescu a întors toate privirile la nunta lui Dani Oțil! Nașa a purtat cele mai provocatoare ținute

„ Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.”, a continuat Dani Oțil în fața invitaților.