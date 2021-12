Dani Oțil, surprins într-o ipostază neașteptată, într-un hotel din București. Prezentatorul TV s-a simțit jenat: "Ce ciudat a fost să fiu văzut, mai ales că am copil acasă"

In articol:

Dani Oțil i-a luat prin surprindere pe telespectatori în această dimineață. Moderatorul a ținut să se afle de la el că a fost surprins în timp ce se caza într-un hotel din Capitală, însă a explicat motivul pentru care a fost nevoit să facă acest lucru, pentru ca gestul lui să nu poate fi interpretat greșit.

Citeste si: Dani Oțil a ironizat-o pe Lidia Buble chiar în direct, de față cu ea: ”La așa nas...”. Ce reacție a avut cântăreața

Dani Oțil, prins "în fapt" de Mirela Retegan

Dani Oțil a povestit în cadrul emisiunii pe care o moderează că s-a confruntat recent cu o situație destul de ciudată, care l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva a fost judecat după aparențe. Prezentatorul a dezvăluit că a fost surprins de Mirela Retegan, de la "Gașca Zurli", în timp ce se caza la un hotel din București. Chiar dacă fusese nevoit să stea cinci ore acolo doar pentru muncă, bărbatul a recunoscut că nu-și dorea să se întâlnească cu cineva cunoscut, pentru a nu fi interpretat greșit: "Ieri am stat cinci ore cazat într-un hotel din București. Mergeam pe hol cu cheia în mână și mă gândeam ce penibil ar fi să mă întâlnesc cu cineva cunoscut. Când ies din lift m-am întâlnit cu Mirela Retegan.

Mirela Retegan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ireal! O româncă a convins un bătrân de 93 de ani că el a lăsat-o gravidă și l-a făcut să-i dea 200.000 de euro...- bzi.ro

Ce ciudat a fost să fiu văzut, mai ales că se gândea că am copil acasă. Și eu mă gândeam la cazul ei, că și ea are fată de 18 ani acasă și poate că nu a vrut să fie văzută… Ne-am cercetat unul pe altul din priviri. Până la urmă ne-am pupat și am plecat…Dar nici până acum nu știu ce căuta Mirela Retegan în acel hotel.", a povestit Dani Oțil în cadrul emisiunii pe care o moderează, în stilul umoristic care îl caracterizează.

Dani Oțil și fiul lui [Sursa foto: Instagram]

Cum petrece Dani Oțil sărbătorile de iarnă?

Dacă înainte sărbătorile nu îl prindeau deloc acasă, acum, de când s-a așezat la casa lui, Dani Oțil recunoaște că totul a căpătat alt sens, căci simte altfel spiritul Crăciunului.

Citeste si: Dani Oțil, gest neașteptat față de fiul lui. Gabriela Prisăcariu a luat atitudine: "Măăă!"

Prezentatorul TV chiar a dezvăluit că soția lui a început deja să facă pregătiri și a decorat casa cu zeci de luminițe: "În fiecare an în Ajun eram plecat, eram în avion, nu aveam sarmale de Crăciun. Și uită-te acum la mine, îmi face și soacra sarmale, să văd ce fac cu atâtea sarmale. Am și luminițe, încât să îi fac și majoratul ăluia mic. Un vecin m-a întrebat de ce mi-am pus mai multe luminițe pe casă. 'Păi sunt mai căsătorit cu un an', i-am zis.", a declarat Dani Oțil, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Distribuie pe: