Daniel Onoriu iubește din nou! Cum arată cea care i-a furat inima fostului pilout de raliuri. Ce a spus despre noua lui parteneră: „Am căutat-o toată viața mea”

Daniel Onoriu este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de raliuri de la noi din țară. Cunoscut și pentru faptul că este nepotul celebrei cântărețe Gabi Luncă și a marelui acordeonist Ion Onoriu. Cu toate acestea, pilotul de raliuri nu este pasionat de cântat precum bunicii lui, dar este un mare iubitor de raliuri.

După ce a trecut printr-o perioadă de cumpănă, fiind la un pas de moarte, iar mai apoi a urmat divorțul dintre el și soția lui, Daniel Onoriu iubește din nou și se simte mai bine ca oricând. În urmă cu puțin timp, pilotul de raliuri a scăpat de arestul la domiciliu, iar acest lucru pare că îi priește.

Acesta este în culmea fericirii de când are o nouă relație și nu s-a putut abține și a făcut anunțul important pe rețelele de socializare. Iată cum arată cea care i-a furat inima!

Daniel Onoriu iubește din nou

Pe contul lui oficial de instagram, Daniel Onoriu a postat o imagine cu noua lui parteneră, dar și un mesaj de-a dreptul neașteptat. Fără să stea pe gânduri vreo clipă, nepotul lui Gabi Luncă a numit-o pe iubita lui soție. Acesta nu s-a abținut deloc și a spus că Mădălina, noua lui parteneră, este femeia pe care a căutat-o toată viața.

„Mădălina e soția mea și femeia pe care am căutat-o toată viața mea, iar acum după multe încercări avute în ultimii 2 ani sunt mai mult decat fericit.” , a scris Daniel Onoriu pe contul lui personal de Instagram.

Daniel Onoriu a ieșit din arestul la domiciliu

Daniel Onoriu și fosta lui soție, Isabela, s-au despărțit în urmă cu câteva luni.

Cei doi și-au spus „Adio” după mai bine de 5 ani de relație. Imediat după ce s-a refăcut de la accidentul cumplit prin care a trecut și a stat 55 de zile în comă, pilotul de raliuri și fosta lui parteneră au anunțat că divorțează.

Despărțirea dintre cei doi a avut loc cu scandal, astfel că Isabela a obținut un ordin de restricție împotriva pilotului de raliuri, însă Daniel Onoriu a încălcat legea și a fost arestat la domiciliu. După ce a stat 8 luni în arest, pilotul de raliuri pare mai fericit ca oricând și se bucură de libertate.

„Am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa pe jos acasă, eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav.

Dumnezeu mi-a dat ambiție, chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, am făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut”, a spus Daniel Onoriu în urmă cu ceva timp, pentru spynews.ro .