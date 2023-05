Lovitură dură pentru Daniel Onoriu! Fosta soție l-ar fi dat în judecată pentru a doua oară. Bărbatul ar fi încălcat din nou ordinul de protecție

In articol:

Se pare că apele nu s-au liniștit deloc între Daniel și Isabela Onoriu! La sfârșitul anului trecut, pilotul de curse ajungea după gratii pentru mai bine de 30 de zile, după ce a încălcat ordinul de protecție obținut de fosta lui soție.

După ce a ieșit din arest, autoritățile au decis să îl plaseze pe pilotul de curse în arest la domiciliu, acolo unde se află și în prezent, de aproape 6 luni.

Totuși, recent, Isabela Onoriu l-ar fi dat pentru a doua oară în judecată pe fostul soț, pe data de 3 mai, asta pentru că bărbatul ar fi încălcat din nou ordinul de restricție emis de oamenii legii pe numele lui.

În acest caz, Onoriu a venit cu o serie de declarații, explicând că nu înțelege de ce fosta soție a recurs la un asemenea gest, căci el nu este vinovat de nimic, având în vedere că de luni bune se află în arest la domiciliu.

"Ce am mai făcut, măi, frate? Cum să-l încalc? Eu am blocat-o pe toate reţelele posibile, Instagram, WhatsApp şi Facebook nu mai am că mi l-a furat cineva. Și, în rest, cum să o caut, că eu sunt arestat la domiciliu de 6 luni. Cum pot să ies eu din casă sau să o caut, că nu înțeleg?", a declarat Daniel Onoriu, pentru un post TV.

Daniel Onoriu neagă acuzațiile aduse de Isabela: „Eu trebuie să stau în casă că sunt arestat”

Daniel Onoriu neagă acuzațiile aduse de fosta lui soție și susține că nu ar fi avut cum să încalce ordinul, din nou, având în vedere că se află în arest la domiciliu.

Mai mult decât atât, pilotul de curse a mai explicat că nici măcar în curtea casei sale nu îi este permis să iasă, deci cu atât mai mult nu ar fi avut cum să o caute pe Isabela.

"Am stat 34 de zile la arestul central pentru nevasta mea, că o iubeam în momentul acela, că nu ştiam că e cu cineva şi m-am dus să îi spun că o iubesc şi vreau să ne împăcăm. Ea a sunat la poliţie şi a venit poliţia şi m-a arestat. Am stat 34 de zile arestat şi după care eu sunt arestat de atunci la domiciliu, în casa mea unde am stat cu ea atâţia ani. Eu trebuie să stau în casă că sunt arestat, n-am voie nici măcar în curtea mea, am proprietatea mea şi nu am voie să ies în ea, stau în casă. Ce am făcut? Nu ştiu ce am făcut. Să-şi vadă de viaţa ei, uite, din soţie a devenit amantă şi acum mă dă în judecată pe mine pentru nici nu ştiu ce. Ce-i fac? Eu stau arestat, vine poliţia de 2 ori pe zi, semnez şi îmi comand să mănânc sau îmi face mama mâncare, am cunoscut prieteni noi pe Instagram şi Tiktok.", a mai spus Daniel Onoriu.

Daniel și Isabela Onoriu [Sursa foto: Facebook ]