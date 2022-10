Daniel Onoriu nu o mai ține ascunsă pe actuala iubită! Cum arată și cine este, de fapt, misterioasa femeie: „Să-mi spuneți părerea voastră sinceră despre viitoarea mea soție”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că după despărțirea de Isabela, Daniel Onoriu și-a găsit fericirea în brațele altei femei. Dacă până acum a ținut-o ascunsă pe actuala sa parteneră și nu a dorit să ofere detalii despre femeia care i-a furat inima, acum pilotul de curse a fost mai sincer ca niciodată și a dorit să împărtășească totul cu fanii lui.

În acest sens, sportivul a postat o fotografie cu chipul femeii, oferind astfel și o serie de informații despre aceasta. Noua parteneră de viață a lui Daniel Onoriu are dublă cetățenie și este mama unei fetițe în vârstă de 12 ani. La rândul său, femeia tocmai ce a ieșit dintr-o căsnicie și se află în plin proces de divorț, potrivit spuselor lui Daniel Onoriu.

„Are dubla cetatenie, Romana si Canadiana, are 44 de ani, e credincioasa si ne rugam impreuna bunului Dumnezeu si are o fetitza de 12 ani! Amandoi am avut relatii in care partenerii nu ne-au apreciat si amandoi suntem in divort!”, a scris Daniel Onoriu, în dreptul imaginii cu actuala iubită.

Citeste si: Verdictul medicilor, după ce Daniel Onoriu a ajuns la Psihiatrie! Sportivul, primele declarații: „Mi-a spus că sunt...”

Citeste si: Maria Constantin a făcut dezvăluiri despre fosta căsnicie cu Marcel Toader. “Ironia sorții face ca eu să primesc telefonul și să aflu prima că a murit.”- kfetele.ro

Citeste si: Mort timp de 90 de minute și readus la viață de medici, bărbatul din imagine povestește ce a văzut DINCOLO: „Nu e ceea ce crede lumea!"- bzi.ro

De asemenea, pilotul de curse le-a cerut părerea urmăritorilor săi de pe Instagram cu privire la noua sa parteneră de viață: „Aș vrea să îmi spuneți părerea voastră sinceră despre viitoarea mea soție”.

Daniel Onoriu și actuala iubită [Sursa foto: Instagram]

Isabela Onoriu își dorește ca Daniel să fie fericit

Isabela și Daniel Onoriu au dat nas în nas într-un supermarket, iar pilotul de curse se afla la brațul actualei partenere de viață.

Citeste si: Isabela Onoriu, hotărâtă să rupă orice legătură cu Daniel Onoriu. Soția pilotului a cerut divorțul în instanță

Tânăra susține că nu a fost geloasă și nu a simțit absolut nimic atunci când i-a văzut pe cei doi împreună și, mai mult decât atât, aceasta chiar a spus că îi dorește toată fericirea încă soțului său și speră ca bărbatul să-și găsească pe cineva după sufletul lui, pentru a putea trece peste divorț.

" Chiar îi doresc să fie fericit și să fie cu cineva, asta ca să poată să mă uite pe mine. Nu poate să mă uite chiar atât de ușor.", a spus Isabela Onoriu, pentru un post TV.