feb 1, 2021 Autor: Adriana Raiciu

In articol:

Daniela Gyorfi a declarat faptul că a avut virusul COVID-19. Totuși, se pare că soțul și fiica cântăreței nu au fost infectați cu noul coronavirus.

Daniela Gyorfi a fost infectată cu COVID-19

În cadrul unei emisiuni, cântăreața a dezvăluit faptul că a fost infectată cu virusul COVID-19.

Daniela declară faptul că a avut o formă ușoară și că nu a avut nevoie de spitalizare.

De asemenea, artista a mai declarat că nu și-a făcut testul pentru coronavirus, pentru că era convinsă că a contractat virusul.

“Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine.

Nu am făcut testul, eram convinsă că am. Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare”, a declarat Daniela Gyorfi.

Daniela susține că a stat timp de 14 zile în casă, nu a avut vreo problemă, dar s-a refăcut destul de greu.

“Am stat apoi două săptămâni acasă. Nu am intrat în panică pentru că am putut să respir. M-am refăcut un pic mai greu”, a mai spus Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi a fost infectată cu virusul COVID-19! Dezvăluiri despre starea de sănătate a cântăreței: "M-a durut carnea pe mine..."[Sursa foto: Facebook]

Totuși, cântăreața susține faptul că fiica ei nu a fost infectată, dar nici soțul ei nu a contractat virusul COVID-19.

”Eu dorm cu fiica mea, Maria, în pat, dar ea nu a luat. George nu a avut nici el. George și-a făcut testul acum, recent, când și-a făcut implant de păr, dar a ieșit negativ. George a luat și el tratament odată cu mine. Acum suntem ok.

Până în vară eu nici nu am crezut în acest Covid. Până nu ai nu crezi. Eu sunt de acord cu vaccinul”, a mai spus cântăreața.