Daniela Gyorfi, criticată dur de internauți după ce s-a vaccinat anti-COVID: "Trebuia să te țină..."

In articol:

Daniela Gyorfi a fost taxată dur de internauți după ce s-a vaccinat împotriva noului coronavirus. Pe rețelele de socializare, artista a postat mai multe fotografii din timpul imunizării, însă fanii acesteia nu au trecut cu vederea un anumit aspect.

Daniela Gyorfi s-a vaccinat anti-COVID

În urmă cu scurt timp, cântăreața a postat pe contul său de socializare mai multe fotografii de la centrul de vaccinare.

Daniela Gyorfi a decis să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Așa că întreaga experiență a vrut să o împărtășească și cu fanii ei din mediul online.

Însă, se pare că intrenauții nu au avut doar cuvinte frumoase la adresa vedetei. Unul dintre aceștia a fost extrem de deranjat de faptul că artista a fost ținută de mână în timp ce i se administra serul.

„Trebuia să te țină cineva de mână?!”, a scris o urmăritoare a artistei. Daniela i-a dat imediat cu un răspuns afirmativ, cel mai probabil cadrul medical a recurs la acest gest pentru că artista se temea.

„Păi mă vaccinai și eu, și nu mă ținu nimeni de mână, și nici poză nu am făcut”, a continuat internauta.

Daniela Gyorfi, la centrul de vaccinare[Sursa foto: Instagram]

Marea artistă a decis să își facă vaccinul, pentru că, în urmă cu ceva săptămâni, a fost infectată cu virusul COVID-19. A trecut prin momente dificile, dar, din fericire, a avut o formă ușoară și s-a vindecat repede.

“Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine.

Nu am făcut testul, eram convinsă că am. Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare”, a declarat Daniela Gyorfi.