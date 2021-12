Daniela Gyorfi îi acuză de malpraxis pe medicii care i-au operat mama în urmă cu 41 de ani! ”Nu am avut bani să le dau”!

In articol:

Daniela Gyorfi a dezvăluit după 40 de ani că mama ei ar fi avut o șansă să poată merge din nou, dacă medicii care au operat-o ar fi încercat s-o salveze.

Daniela avea doar 12 ani când mama ei a paralizat

Solista susține că aceștia nu și-au făcut treaba pentru că nu a avut bani să le dea

S-a întâmplat în 1980, pe când Daniela avea doar 12 ani și locuia doar cu mama, după divorțul părinților ei. Mama interpretei s-a urcat pe un geam să-l șteargă din exterior, însă s-a dezechilibrat și a căzut într-o țeavă care era înfiptă în pământ. Din acel moment a început coșmarul atât pentru femeie dar și pentru fiica ei.

Acum, artista a dezvăluit pentru prima dată că o parte din vină o poartă și medicii care au operat-o ”de formă” pe femeie.

Medicii ar fi mimat operația: ”Pe mama au deschis-o și au închis-o”

”În perioada aceea nici nu era o spitalizare foarte modernă. Doctorii erau foarte greu de găsit, erau câțiva doctori foarte buni și se mergea pe principiul ăsta... De fapt nu am avut banii necesari pentru operație.

Pentru 1.000 de lei sau 100, nu mai știu cum era atunci... Pe mama au deschis-o și apoi au închis-o. Și a rămas, la 29 de ani, paralizată pe viață. Mi s-a schimbat viața total. Dar nu mai contează acum, asta era principalul. (...) Când ești doctor nu ai voie să greșești. Noi, ca artiști, mai greșim. Dar când te faci doctor, trebuie să iubești oamenii”, a dezvăluit Daniela Gyorfi într-un interviu la Taraf TV.

A locuit 3 ani în salonul de spital

Daniela Gyorfi a mărturisit că a încercat să-și șteargă din memorie acei ani, în care s-a trezit singură și fără nici un ajutor. Ea a mărturisit că timp de 3 ani a locuit practic în Spitalul Sfântul Pantelimon din București.

Daniela Gyorfi, alături de mama ei

”Eram la școală, la Liceul de Arte George Enescu. Dacă mă întrebi acum cum am dat examen, nu știu să-ți răspund. Eu, cu mama, am stat 3 ani de zile la spital. 3 ani am dormit la Sfântul Pantelimon. În timpul ăsta, ajunsesem să repet în salon, eu studiam viola, și înnebuneam pe toată lumea cu muzica. Dar făceam și curat în spital, spălam pacienții”, a mai spus artista.

Mama Danielei Gyorfi s-a stins din viață în 2013 din cauza unui cancer la plămâni care produsese metastaze și la ficat. După episodul din 1980, ea nu s-a mai putut ridica niciodată din pat. Daniela a îngrijit-o zilnic, timp de 33 de ani.