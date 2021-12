Daniela Gyorfi, mărturisiri sincere despre carieră și scandalul în care a fost implicată: „A dat niște poze din viața noastră intima”

In articol:

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai extravagante vedete din țara noastră. Stilul ei provocator și senzualitatea debordantă sunt două dintre caracteristicile ei, care au consacrat-o de-a lungul timpului.

Daniela Gyorfi și-a făcut debutul în industria muzicală la începutul anilor 90'. De atunci, artista a reușit să se mențină pe culmile succesului și să se reinventeze de-a lungul timpului.

Cum a reușit Daniela Gyorfi să rămână în trend? "Mă bucur că pot înțelege timpurile!"

Invitată în cadrul emisunii "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță, Daniela Gyorfi a dezvăluit secretul succesului ei, în ceea ce privește cariera.

Artista a afirmat că a reușit să se adapteze la noile tendințe și că mereu a înțeles timpurile. De asemenea, faptul că și-a asumat toate deciziile, de-a lungul carierei ei, a fost încă un avantaj, care a menținut-o în atenția publicului până în momentul de față.

"Da, este greu, dar în același timp mă bucur că pot înțelege timpurile.(...) Spre exemplu, poți să fii deschizător de drum sau poți sa ai un bum al carierei și după aceea sa rămâi în bucla aia și să nu mai poți să te adaptezi(...) Cred că aceasta adaptare a timpurilor și toate deciziile pe care le am luat, poate ca pe moment au fost foarte discutate, chiar de multe ori blamate. (...) Eu mi-am asumat și în momentul în care am spus ca fac ceva sau ca ma prezint cumva în lume, sau ca înregistrez un anumit gen muzical, așa am făcut", a declarat artista, "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube „ theXclusive ”.

Daniela Gyorfi:"Schimbarea s-a produs în 92’!"

Daniela Gyorfi a mărturisit că, la începutul carieriei sale, nu toată lumea i-a înțeles stilul vestimantar.

Artista a mărturisit că singura persoană care a apreciat-o a fost profesoara ei de dans, care a încurajat-o în acest sens.

Artista a mai dezvăluit că schimbarea s-a produs în 1992, atunci când a decis să aibe parte de o transformare radicală. Daniela Gyorfi și-a schimbat coafura, stilul vestimentar, iar asta a făcut-o unică pentru acea vreme, spune ea.

"Râdeam foarte mult, pe vremea aceea aveam o profesoara de dans care a înțeles exact stilul meu sau cam ce mi-ar trebui, nu neaparat în showbiz, așa ca femeie.(...) Mă vedea mai sexy(...) Schimbarea s-a produs în ’92, m-am făcut blonda, eram dezbracata, descălțata, era cu totul și cu totul altceva.(...) Ceva atipic pentru timpurile acelea", a mai dezvăluit artista.

Daniela Gyorfi, mărturii despre cele mai dure lucruri care s-au scris despre ea:"M-au durut și mi-au afectat cariera"

Daniela Gyorfi a povestit că, de-a lungul carierei sale, au existat numeroase zvonuri despre ea în presă care au durut-o, iar unele dintre acestea i-au afectat și cariera. Artista a mărturisit că a fost mult mai deranjată, de persoana care a răspândit zvonurile, nu de ce s-a vehiculat.

"Sunt foarte multe lucruri care m au durut și care mi-au și afectat cariera, poate și percepția mea, în timp, despre prietenie, loialitate.(...) S-au spus foarte multe lucruri.(...) M-au făcut de la țiganca, manelista, ca m am culcat cu toți bărbații din țara asta și poate nu numai(...) Ce m a durut cel mai tare, nu ca s-a scris, ci cine le a scris sau de cine a fost pus să scrie", a explicat artista.

Daniela Gyorfi:"Când am apărut în Playboy, eu un an de zile nu am mai avut spectacole!"

Daniela Gyorfi a mărturisit că a avut parte de multe dezamăgiri, iar cele mai mari lovituri sau trădări le-a primit din partea prietenilor. Aceasta a mai dezvăluit că nu a știut cum să-și aleagă prietenii, iar asta a costat-o scump. Cea mai mare lovitură a fost atunci când, în presă, a apărut un videoclip în ipostaze intime cu ea și cu fostul ei iubit, de la vremea aceea, iar asta a dezamăgit-o cumplit pe artistă, pentru că a simțit că este trădată și că i se pătează reputația.

Mai mult, artista a mai dezvăluit că, după ce a apărut în revista Playboy, nu a mai avut timp de un an de zile spectacole, ceea ce a fost îngrozitor, măruturisește ea.

"Eu m-am lansat în ’91 și îți dai seama că atunci erau televiziunile private și am pornit toți și cu ziariști și am pornit cu toți, pentru că eram din aceeași generație tânăra, care voiam sa facem ceva, fiecare ne am luptat sa realizam ceea ce ne am propus în viața și pe mine m au trădat așa ziși prieteni.(...) Am luat niște decizii proaste, nu am știut sa mi aleg prietenii.(...) Cea mai mare palma mi am luat-o cu atacul la persoana(...) A fost un scandal, in care am fost filmată.(...) Am avut o relație, iar in momentul in care acel director de ziar a dat niște poze din viața noastră intima, m-a terminat.(....) În primul rând ca trăia mama(...) Când am apărut în Playboy eu un an de zile nu am mai avut spectacole, deci a fost dezastru(...) Ceva atât de joasa speța din partea unui bărbat, ca nu s-a numit bărbat, îți dai seama ca nu", a mai devăluit Daniela Gyorfi.