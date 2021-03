Daniela Iliescu l-a cunoscut pe Culiță Sterp în liceu. Cum a devenit iubita Faimosului de la Survivor România

In articol:

Culiță Sterp și Daniela Iliescu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi vor deveni părinții unui băiețel în anul 2021.

Cum a devenit Daniela Iliescu iubita lui Culiță Sterp de la Survivor România

Culiță Sterp trăiește o poveste de dragoste cu Daniela Iliescu, femeia care îl va face tătic pentru prima oară. Deși se cunosc de peste 10 ani de zile, în urmă cu mai bine de un an tinerii au realizat că au sentimente puternice unul față de celălalt și au început o relație.

Recent, Daniela Iliescu a mărturisit în cadrul emisiunii Teo Show cum a început povestea de dragoste dintre ea și Faimosul de la Survivor România. Ea a dezvăluit că se cunosc de 13 ani și au fost prieteni încă din copilărie.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp

Iubita lui Culiță Sterp spune că l-a cunoscut pe tatăl copilului ei în timpul liceului, iar pentru că era bună prietenă cu surorile artistului, au păstrat legătura odată cu trecerea anilor.

a povestit Daniela Iliescu.

Mai mult, tânăra a precizat că în momentul în care a început să se vadă cu iubitul ei, acesta nu se afla într-o altă relație. Culiță Sterp i-a spus clar că este un bărbat singur și că își dorește ceva serios cu ea. „Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi.

La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săptămână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a dezvăluit iubita lui Culiță Sterp, la Teo Show.

Daniela Iliescu, dezvăluiri despre relația cu celebrul Culiță Sterp

Daniela Iliescu a făcut un vlog pe canalul ei de Youtube, în care a mărturisit detalii picante despre relația ei cu Faimosul de la Survivor România. Tânăra a recunoscut că în urma relației ei cu Culiță Sterp, oamenii i-au acordat foarte multă atenție, lucru la care nu se gândise pe deplin de la început.

„Relația mea cu Culiță mi-a adus foarte multă atenție din partea oamenilor, lucru pe care eu nu l-am preconizat sută la sută și cu care mai târziu, mi-a fost destul de greu să mă acomodez. Eu sunt genul de persoană care nu răspunde răutăților și nu dă curs discuțiilor”, a spus Daniela, la începutul vlog-ului.

Iubita lui Culiță Sterp s-a descris ca fiind o persoană sinceră și directă „S unt o persoană foarte realistă și nu cred că mă pot numi o persoană geloasă sau posesivă, pentru că eu vreau să cred că nu am investit, în ultimii ani, atât de mult în mine, iar un rol important l-au jucat relațiile mele din trecut din care am învățat câte ceva.

Mi-am dat seama că de multe ori, noi femeile, ne facem atât de multe filme care sunt doar în capul nostru. Și cred cu tărie că așa cum este vorba aceaa „că fericirea vine dinăuntru”, cred că și gelozia vine la fel, din tine și atâta timp cât tu nu ai încredere de sine sau nu vezi valoarea ta în viața unui om, atunci este mult mai ușor să devii gelos pe alte persoane, pentru că ai impresia că sunt cu ceva mai presus decât tine, deși ele poate nu sunt, a adăugat Daniela Iliescu la sfârșitul vlog-ului.