„Dar ce modificată ești la față” Raluca Tănase, acuzată de fani că ar fi exagerat cu operațiile estetice! Artista se apără: „Niște aberații”

In articol:

La fel ca multe vedete de la noi din țară, și Raluca Tănase, fosta solistă a trupei Bambi, își dorește să arate din ce în ce mai bine. Din acest motiv, artista a apelat de mai multe ori la medical estetician, lucru care nu este pe placul tuturor fanilor ei de pe rețelele de socializare, se pare.

Internauții nu se abțin să îi atragă atenția cu privire la faptul că a cam exagerat cu intervențiile estetice, însă Raluca Tănase le-a oferit replica răutăcioșilor.

Raluca Tănase și sora ei, Denisa Tănase, au devenit foarte cunoscute după ce s-au lansat pe piața muzicală în anii 2000. Cele două au cântat până în 2015, atunci când au mers pe drumuri diferite și și-au deschis afaceri care, în prezent, sunt foarte profitabile.

Citeste si: Raluca Tănase s-a despărțit definitiv de iubit: „Telenovela vieții, dar de data este definitiv”

Raluca Tănase, criticată de fani din cauza operațiilor estetice

După ce Raluca Tănase a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare, unii dintre fani nu au putut să nu observe cât de schimbată este artista din cauza operațiilor estetice.

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

„Doamne, dar ce modificată ești la față!”, ”Parcă nu mai ești tu, nu exagera cu transformările”, ”Tu ești?”, ”Și chiar erai drăguță”, ”Blond îți stătea mai bine” sau ”Vai, nu a mai rămas nimic din ce ai fost”, sunt

o parte din comentariile lăsate de fani pe contul de Instagram.

Raluca Tănase [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Live Video Bravo, ai Stil! Celebrities!- Ediția de vineri, 13 septembrie- Theo Rose, moment unicat în gală! Vezi emisiunea Online

Cum a reacționat Raluca Tănase?

Raluca Tănase nu a lăsat lucrurile așa și a explicat de ce acum arată diferit față de acum mai mulți ani.

Artista le-a explicat celor care o critică că este perfect normal să existe astfel de diferențe odată cu trecerea timpului.

”Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez așa ceva, pentru că mă întorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea! E firească transformarea mea, pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în showbiz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței! ”, a declarat Raluca Tănase, conform Click.