Daria Radionova, mesaj emoționant pe rețelele de socializare! Rusoaica îi duce lipsa lui Alex Bodi: „Mi-aș dori să poți fi aici...”

Alex Bodi și Daria Radionova

Daria Radionova a rămas singură în Capitală, după ce Alex Bodi a fost săltat de mascații DIICOT din propria locuință. Rusoaica a fost prezentă la întreaga scenă, având în vedere că locuia de mai multe zile în vila iubitului ei. Acum, șatena a rămas singură, în timp ce iubitul ei se află în spatele gratiilor.

In articol:

Deși a încercat să rămână cât mai discretă în jurul scandalurilor din jurul ei, Daria Radionova a postat câteva mesaje cu subînțeles pe rețelele de socializare. Mai exact, a postat mai multe mesaje care dau de înțeles că îi este dor de iubitul ei. În timp ce se afla în trafic, rusoaica s-a filmat în mașină, iar pe fundal se auzeau versurile piesei „Caught Up”, cântată de Majid Jordan.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, amenințări fără precedent! A răbufnit abia acum: „Două amante și o disperată de viață!”

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

„I learned the hard way/ I wish you could be here/ I miss your embrace/ Can't wait to hold you this time/ Can't wait I told you I can't wait”, sunt versurile postate de Daria radionova. Ele se traduc astfel: „Am învățat pe calea grea/ Mi-aș dori să poți fi aici/ Mi-e dor de îmbrățișarea ta/ Abia aștept să te țin de data asta/ Abia aștept, ți-am spus că abia aștept”.

Daria Radionova îi duce dorul lui Alex Bodi[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova, mesaj dur pentru Bianca Drăgușanu: „Fericirea iubește tăcerea!”

Daria Radionova a răspuns tuturor criticilor după ce s-a împăcat cu Alex Bodi. Relația dintre cei doi a fost una tumultoasă, iar afaceristul mereu și-a făcut drum înapoi către Bianca Drăgușanu.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a declarat Daria Radionova.

Citește continuarea AICI.