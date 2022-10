”Darul meu divin” Denisa Filcea, mesaj impresionant pentru fiica sa. Ce spune soția lui Flick despre rolul de mamă

In articol:

Denisa Filcea și Flick trăiesc o poveste de iubire desprinsă din… rețelele sociale, căci acolo s-au cunoscut. În perioada pandemiei de COVID-19 au început să își trimită mesaje, iar ulterior, orădeanca a venit în vizită la București și nu a mai plecat.

Au făcut nuntă pe repede înainte și de patru luni au devenit și părinți pentru prima dată. Acum, cei doi au o fetiță de care sunt tare mândri și alături de care călătoresc des și se pozează la fel de des, chiar dacă încă au decis să nu îi arate chipul.

Citeste si: ”Îmi trebuie puțin curaj” Denisa Filcea a luat o decizie radicală. Soția lui Flick, hotărâtă să se dezică de vechile obiceiuri

Denisa Filcea: ”Sunt recunoscătoare că mi-a dat Dumnezeu mie onoarea să-ți fiu mamă”

Însă, o dovadă mare de iubire și împlinire vine acum de la Denisa Filcea. Soția fostului om de radio radiază de fericire de când este mamă, iar o dovadă în acest sens stă și ultimul ei mesaj publicat pe rețelele sociale, dedicat Evei.

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

De patru luni, spune șatena, trăiește un vis și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru șansa pe care i-a dat-o, de a o avea pe Eva.

Fosta ”Miss Planet” se bucură pentru timpul pe care a putut până acum să și-l petreacă non-stop cu fiica sa, însă regretă că aceasta crește văzând cu ochii, conștientă fiind că perioada copilăriei nu se va mai întoarce.

Mai mult decât atât, ea o pune pe Eva pe un piedestal, mărturisind că este deja un copil foarte înțelept, puternic, dornic de cunoaștere și îndrăzneț, ceea ce nu o poate face pe ea decât o mamă foarte mândră.

De asemenea, chiar dacă fiica sa încă nu înțelege, conștientă că peste ani va citi toate mesajele ei, Denisa îi dă deja Evei sfaturi de viață.

Și îi și creează amintiri, descriindu-i acum felul în care se joacă cu darurile primite, dar și cu animalul de companie al familiei, care și el o iubește deja foarte mult.

Citeste si: Denisa Filcea, experiență catastrofală în avion. Soția lui Flick nu s-a putut abține și a spus totul în mediul online: „Este inuman”

„Minunata mea Eva-Maria. La mulți ani, darul meu divin! Îți mulțumesc pentru cele mai frumoase 4 luni din viața mea, pentru cele mai frumoase nopți, pentru zilele cu miros de bebe și diminețile pline de zâmbete! Parcă au trecut totuși prea repede aceste 4 luni, dar mă bucur că am avut ocazia să-ți fiu alături 24 din 24 în tot acest timp și nu am pierdut niciun zâmbet, niciun râset, niciun gest. Au fost 4 luni ideale, mai frumoase decât mi-aș fi imaginat vreodată și sunt extrem de recunoscătoare că mi-a dat Dumnezeu mie onoarea să-ți fiu mamă! Ești un copil minunat și sunt foarte mândră de tine, de cum gestionezi toate provocările cu care te confrunți zilnic, de cum descoperi lumea și cum te dezvolți. Știu că nu e ușor să descoperi zilnic atâtea lucruri noi, dar te descurci de minune și sunt sigură că așa te vei descurca mereu în viață. Ești puternică, frumoasă și sănătoasă, râzi toată ziua, uneori și în somn (să nu uiți niciodată că fericirea e înăuntrul tău). Deja de o lună te întorci singură pe burtică și ai vrea să stai în fund, dar noi nu te lăsăm pentru că am auzit că nu e bine. Cel mai mult îți place să te joci cu ursulețul de la bunicu’ Nicu și să îl tragi pe Karl de blăniță, iar el te iubește atât de mult încât nu zice nimic nici când îi dai cu picioarele în cap. Ești minunată, să nu uiți asta niciodată! Te iubesc, mami”, a scris soția lui Flick pe paginile personale de socializare.