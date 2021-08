David de la Puterea Dragostei, dezvăluiri incendiare despre speculațiile relației cu Mona EXCLUSIV

David și Mona, foști concurenți la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram] 17:15, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Recent, după ce Jitaru a fost surprins în ipostaze apropiate cu cea mai bună prietenă a Monei și cei doi au pus capăt relației, noi zvonuri au apărut în privința acesteia, cum că ar forma un cuplu cu David, fostul ei coleg de emisiune.

Citeste si: Mona și David de la Puterea dragostei formează un cuplu? Jitaru a răbufnit: „Atât tupeu...”

Ce spune David despre relația pe care o are cu Mona?

Sătul de speculațiile care circulă pe rețelele de socializare, David a dat cărțile pe față și a recunoscut că nu este nimic mai mult între el și Mona, decât o prietenie sinceră. Tânărul a povestit că singurul lucru pe care l-a făcut a fost să îi fie alături fostei concurente de la Puterea Dragostei, după separarea de iubitul ei.

De asemenea, David a mărturisit că toate aceste zvonuri ar fi apărut pentru că el a a fost primul care i-a trimis Monei linkul cu pozele în care erau Jitaru și Geanina, prietena ei, pentru a o pune la curent cu ceea ce se întâmplă fără știrea ei.

Mai mult, acesta a dezvăluit că reacția prietenei lui a fost total normală și a fost foarte afectată de cele auzite, motiv pentru care au ieșit câteva zile mai târziu la o terasă, pentru a-i oferi câteva sfaturi și a o îndemna chiar să se împace cu fostul ei iubit:

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

După ce a aflat a făcut o pauză din vorbit și mi-a închis telefonul, mi-a zis că mă sună mai încolo și nu m-a mai sunat. La câteva zile ne-am văzut și am vorbit, toată lumea se uita la mine și la Mona și de acolo au apărut pozele când stătea cu capul pe umărul meu. Eu îi arătam niște poze pe telefon și îi dădeam sfaturi să se împace cu Jitaru, băiatul a zis că a ajutat-o să coboare niște scări și atât. Se vedea că era tristă și la un moment dat a început să plângă și atunci i-am spus să nu mai plângă.", a declarat David.

Jitaru, fost concurent la Puterea Dragostei[Sursa foto: Captură Instagram]

Cum se înțelege David cu Jitaru?

Chiar dacă cu Mona are o prietenie foarte strânsă, în ceea ce îl privește pe fostul iubit al șatenei lucrurile nu stau la fel.

Citeste si: EXCLUSIV Cristi Jitaru a recunoscut: „Pozele sunt 100% reale”! Ce replică i-a dat Monei

David a povestit că nu s-a înțeles foarte bine cu Jitaru la început, deoarece tânărul s-ar fi lăsat influențat de băieții din casă: "Jitaru a pornit un conflict cu mine pe Instagram, el și-a făcut o părere mai negativă despre mine. L-au influențat băieții din casă și el a păstrat eticheta că eu caut atenție și chestii din astea. La ziua Monei i-am spus să nu mai asculte de altă lume. A scris pe Instagram că mie îmi place de Mona de la ziua ei. Jitaru s-a supărat că m-am băgat în subiectul acesta și probabil Mona i-a spus: 'Uite, am primit de la David pozele acestea', și eu automat am fost oaia neagră.", a mărturisit David, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Cu toate acestea, David a încercat să facă pace cu Jitaru de dragul prieteniei pe care o are cu fosta iubită a acestuia și a mers la bărbat pentru a-i explica că nu existat nimic între el și Mona, iar informațiile apărute pe rețelele de socializare sunt doar niște speculații: "A înțeles și el că nu am nicio treabă cu Mona, ea este prietena mea, eu o voi ajuta întotdeauna, orice are nevoie, eu o ajut. Aseară am ieșit afară și m-am dus la el, i-am spus 'Hai puțin afară să vorbim'. L-am tras deoparte și i-am explicat cum stă treaba, că eu nu am nicio treabă cu Mona, i-am zis 'Hai să fim și noi domni, să batem și noi palma!", a încheiat David, fostul concurent de la Puterea Dragostei.