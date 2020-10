David Pușcaș [Sursa foto: Facebook]

Fiul adoptat de Luminița Anghel a trecut printr-un coșmar teribil, recent tânărul a fost bătut de un individ în timp ce se afla în propria locuință. Băiatul a fost lăsat aproape într-o baltă de sânge. Conform lui David Pușcaș, agresorul său este Robert Reamzy care a participat la Vocea României în 2014 și a fost supranumit Michael Jackson de România. Între timp, agresorul acestuia a fost prins de către polițiști și a fost pedepsit conform legii pentru faptele sale.

Ba mai mult, David Pușcaș în acest moment a rămas fără un loc de muncă, dar își petrece majoritatea timpului pe rețelele de socializare. În prezent, el își dorește o carieră în lumea muzicală. ”În acest moment nu mai am un loc stabil de muncă, însă m-am axat foarte mult pe partea de online, youtube, vloguri, din asta câștig. În plus, voi lansa un proiect muzical împreună cu Sara, prietena mea, și sunt foarte fericit. Momentan nu pot dezvălui foarte multe, dar mă voi lansa în muzică, piesa pe care urmează să o lansăm, va avea și videoclip. Sunt tare fericit că Sara și-a dorit să facă cu mine proiectul și vreau să-i mulțumesc”, a spus David Pușcaș.

David Pușcaș se lansează în muzică

În ceea ce privește lansarea lui în domeniul muzical, tânărul susține că nu s-a consultat cu mama lui. ”Nu am discutat cu mama despre asta. Eu mi-am dorit de mult să fac muzică, iubesc muzica de când eram copil. De la mama am învățat tot, de la tonalitate, respirație, expresie, mai ales că am fost cu ea peste tot când eram mic, și când trăgea voci, și la spectacole, repetiții, în culise, peste tot” , a mai povestit fiul adoptat de Luminița Anghel.

De asemenea, David Pușcaș povestește că are un respect pentru Luminița Anghel cu toate că el nu are o relație atât de apropiată cu artista. În ultimii anii cei doi s-au mai distanțat, își vorbesc și se văd destul de rar.

