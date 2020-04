De când nu a mai fost acasă de fapt Bianca de la Puterea dragostei

In articol:

În prima parte a emisiunii, în toamna anului 2018, Bianca Comânici nu avea prea mulți pieteni în casă, însă avea la fel de mulți fani ca acum. Așa că a fost eliminată de colegii săi de câteva ori, dar a fost adusă înapoi în show de voturile susținătorilor săi.

Așa arăta Bianca la intrarea ei în show-ul Puterea Dragostei

Astfel, ultima dată când a fost acasă, Bianca, la începutul anului 2019, a fost văzută și în club unde s-a distrat copios alături de o altă concurentă de atunci de la Puterea Dragostei, Raluca Marina, poreclită Plușica.

Mai exact, Bianca a fost eliminată de la Puterea dragostei în februarie 2019 și în acea perioadă a fost în România, și în club. S-a întors în scurt timp în Istanbul, la Puterea Dragostei și de atunci nu s-a mai întors acasă. Chiar dacă au fost perioade în care concurenții Puterea dragostei au avut vacanță, Bianca nu a plecat acasă pentru că problemele cu viza ar fi putut să o împiedice să se întoarcă apoi în Istanbul.

Dacă, toți ceilalți concurenți au venit în România, Bianca nu a mai venit acasă de mai bine de un an, petrecându-și atât vacanța de vară, ziua ei ( în luna iulie), cât și Crăciunul și Revelionul departe de familia ei.

Bianca și-a petrecut Crăciunul cu fratele ei, venit special în Istanbul

Cristian, fratele Biancăi, a fost în Istanbul în decembrie 2019 special pentru a petrecere Sărbătorile alături de sora ei, știind că aceasta are probleme cu viza și nu ar fi putut ajunge acasă. Dar de Crăciun și de Revelionși Livian a fost alături de Bianca. De altfel, tânărul îți făcuse planuri mari cu iubita lui. Se zvonea chiar că Livian o va cere de soție pe Bianca chiar în noaptea de anull Nou. Nu a fost să fie așa, iar apoi relația lui Livian cu Bianca s-a complicat!

Bianca nu știe ce va face după ce pleacă de la Puterea Dragostei

După mai bine de un an de când nu a mai revenit în țară, Bianca se gândește ce se va întâmpla cu viața ei după ce va ieși din competiția Puterea dragostei.

În emisiunea de joi, 2 aprilie Puterea dragostei, Bianca le-a povestit fetelor gândurile sale triste despre viitorul fără Livian.

”Mă gândesc la viitor. Eu înainte să vin la emisiune, stăteam în Constanța. Mi-am lăsat chiria acolo când am plecat. Ai mei sunt la țară. Eu nu vreau să mă întorc acasă la mama. Trebuie să mă duc undeva. Să-mi aleg un drum. E diferit dacă mă duc la Cluj sau la București.

Am stat aici atâta timp, acum știu că trebuie să o apuc pe un drum și nu pot. Se termină mâine emisiunea , eu ce fac? Toată lumea are unde să se ducă. Mă duc la mama o săptămână, două... Dar pe urmă ce fac? Trebuie să-mi fac rostul meu. Nu mai pot să mă duc la fratele meu că are și el casa lui, treburile lui”, a povestit Bianca tristă.