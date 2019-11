Klaus Iohannis a fost aspru criticat după ce a afirmat că în loc să facă și el copii, a investit în imobiliare.

„A fost relativ simplu, atunci au fost ieftine casele, mulţi saşi plecaseră din Sibiu, deci lucrurile au decurs din aproape în aproape. În afară de asta...ce să vă spun. Noi nu avem copii, deci alţii au investit în copii, în educaţia copiilor, noi am investit în imobile. Lucrurile sunt absolut simple, absolut transparente (...) Ne propuneam cu siguranţă să avem ceva pentru bătrâneţe", este declarația controversată a lui Klaus Iohannis.

Actualul preșsedinte al României a fost atacat și de Gabriela Firea, care a spus că „nu ești un omcomplet fărăr să crești un copil”.

„Din greşeală, domnul Klaus Iohannis a spus ce gândea atunci când a afirmat că, neinvestind în educaţia copiilor, a investit în imobiliare. Într-un fel, pune mai mult preţ pe investiţia în imobiliare decât în educaţia copiilor”, a mai spus Gabriela Firea.

De ce nu au copii Klaus Iohannis și soția sa, Carmen

„Nu regret acele afirmaţii şi nici nu le-am făcut, deci nu am ce regreta. Eu am spus că, din păcate – ca să nu înţeleagă cineva că intenţionat nu avem copii -, nu avem copii. Nu s-a putut. Şi atunci am avut resurse pentru altceva. Eu mi-aş fi dorit mai mult decât orice să investesc aceste resurse în copiii proprii, dar nu a fost să fie”, a declarat Klaus Iohannis.