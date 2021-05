De ce nu se ridică starea de alertă?! Raed Arafat vine cu explicația: „Pentru ca noi să aplicăm măsurile și incidențele”

In articol:

Raed Arafat le răspunde celor care se tot întreabă de ce autoritățile continuă să prelugească starea de alertă. Ei bine, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență explică că astfel oficialii au un cadru legal în care pot să impună anumite restricții pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 în funcție de incidența raportată a cazurilor la mia de locuitori.

Mai mult, Raed Arafat spune că lipsa stării de urgență ar însemna că România a reintrat în normalitate, iar în acest moment nu se pune problema de așa ceva.

„Starea de alertă nu s-a ridicat, pentru ca noi să aplicăm măsurile și incidențele, în situația în care încă nu putem să spunem că situația este sub control.

Noi, sub starea de urgență am aplicat unele măsuri mai dure, a fost aproape un lockdown atunci, în perioada respectivă, dar care a durat puțin. După care în starea de alertă am aplicat măsuri care limitează anumite activități, anumite drepturi, permise prin legea 55, dar care se iau totuși în timpul unei stări de anomalie, deci nu este o stare de normalitate”, a declarat șeful DSU la un post de televiziune.

Starea de alertă

Raed Arafat: „P opulația va afla mai mult”

Șeful DSU mai explică și că dacă această stare de alertă ar fi eliminată, atunci s-ar anula toate măsurile în vigoare adoptate ca urmare a prezenței virusului SARS-coV-2 pe teritoriul țării noastre.

De asemenea, peste două săptămâni, atunci când autoritățile vor anunța ce restricții se vor relaxa, cetățenilor li se va explica cu exactitate totul.

„Când spunem că starea de alertă nu mai este, înseamnă că am intrat în starea de normalitate, deci înseamnă că nu mai poți să iei măsuri de combatere. Și nu mai poți să iei anumite măsuri cum sunt incidențele astea sub 1,5, peste 1,5 și așa mai departe.

Dacă starea de alertă dispare, dispar mai multe aspecte, inclusiv carantina de noapte. Toate aceste aspecte sunt în discuție.

O să vedem ce o să iasă în următoarele două săptămâni, maxim. Adică populația va afla mai mult pe baza discuțiilor de la comitetul interministerial care este la nivelul Guvernului, și bineînțeles de la discuțiile care vor fi și cu experții în domeniu”, a mai adăugat Raed Arafat la aceeași emsiune.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Evoluția cazurilor de coronavirus în România, 12 mai

Până astăzi, 12 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.068.817 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.018.642 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 930 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 29.233 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 11.05.2021 (10:00) – 12.05.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (55 bărbați și 43 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 34 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

97 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.733. Dintre acestea, 874 sunt internate la ATI.