De ce vizita la psiholog dureaza doar 50 de minute

Te intelegem perfect. Orele de psihoterapie parca niciodata nu sunt suficiente pentru a trece prin toate subiectele despre care vrei sa vorbesti. Totusi, vizita la psiholog dureaza doar 45-50 de minute din mai multe motive intemeiate.

In primul rand, psihologul are nevoie de cateva minute libere intre sedinte, pentru a nota detalii importante sau pentru a se ocupa de treburile administrative. Apoi, este vorba si despre eficienta terapiei.

De ce vizita la psiholog dureaza maximum o ora?

Pentru a evita supraexpunerea la suferinta

De cele mai multe ori, sesiunile de terapie sunt destul de intense. Ele te pot afecta mult din punct de vedere emotional si psihic. Acest lucru este valabil mai ales in cazul primelor sedinte. Nu este usor sa vorbesti deschis despre problemele tale, sa iti expui cele mai sensibile amintiri si sa lucrezi cu tine insati.

De aceea, discutiile sensibile care depasesc o ora pot deveni o problema in sine. Vulnerabilitatea pe perioade extinse si fortarea emotiilor pot duce la formarea unor traume noi. Acesta este ultimul lucru pe care ti-l doresti!

Pentru a folosi timpul eficient

Daca ai avea la dispozitie trei sau patru ore alaturi de psiholog, nu te-ai simti motivata sa structurezi informatia si sa folosesti tot timpul in favoarea ta. Probabil ca te-ai pierde in detalii, ai povesti mai mult decat iti este necesar si nu te-ai focusa pe gasirea solutiilor.

In plus, daca timpul nu ar fi o resursa limitata, nu l-ai pretui la adevarata sa valoare si ai tinde sa stai de vorba cu psihoterapeutul, mai degraba decat sa expui situatiile in asa fel incat sa lucrezi cu sentimentele tale si sa te vindeci cat mai repede.

