De cine te indragostesti fara sa vrei, in functie de zodia ta

Te-ai intrebat vreodata de ce faci unele alegeri in viata? Ce te determina sa fii mai atrasa de unele persoane, in timp ce pe altele le respingi cu vehementa? Se spune ca astrele joaca un rol important in deciziile pe care le luam.

Dragostea e pasiune pura, nebunie, dragostea e oarba. Cum altfel putem explica deciziile gresite pe care le-am luat in repetate randuri, doar ca sa fim aproape de oameni care ne-au atras iremediabil? Ce suntem in stare sa facem in numele iubirii? Poate ca iti pare nebunesc, insa unele dorinte si actiuni sunt determinate de astre.

Berbec

Ele sunt persoanele de care te indragostesti fara sa vrei, chiar la cel mai mic contact.

Esti plina de energie, ai un spirit liber si faci totul dupa pofta inimii. Nu mai este de mirare faptul ca te indragostesti de persoanele incapatanate! Pentru ca le admiri pentru curajul si pentru determinarea lor. Le admiri energia pe care o au si adori faptul ca doar ele te pot provoca.

Taur

Adori luxul si opulenta. Apreciezi inteligenta cel mai mult la o persoana, motiv pentru care te indragostesti fara sa vrei de acele persoane care sunt peste medie. Care au gusturi fine si care se invart in cele mai inalte cercuri.

Gemeni

Ai o fire expansiva, iti place sa iesi in evidenta si sa socializezi la fiecare pas. Ai fi uimita, insa te indragostesti de persoanele care sunt mai tacute fata de tine. De ce? Pentru simplul motiv ca iti place sa le dai curaj, sa le determini sa iasa din cochilie si sa se faca remarcate.

Rac

Esti o fire extrem de romantica si traiesti cu gandul ca totul poate fi o perfecta poveste de dragoste. Deoarece ai nevoie de foarte multa afectiune, te indragostesti fara sa vrei de persoanele care au cea mai multa nevoie de iubire. Si asta pentru ca poti oferi la fel de mult sau chiar mai mult decat primesti.

Citeste mai mult pe andreearaicu.ro.