Secretele pe care vor sa le afle toti barbatii despre partenerele lor inainte sa ajunga in dormitor si sa treaca la fapte.

Cum fac sex femeile din fiecare zodie a horoscopului. Vezi aici cum fac sex barbatii in functie de zodia lor.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Berbec

Femeilor din zodia Berbec le place sa detina controlul chiar si atunci cand fac sex. Nu sunt adeptele preludiilor, ele vor sa ajunga cat mai repede in momentul de maxima placere. Le place sa experimenteze, sa li se vorbeasca murdar, sa-si puna in aplicare toate fanteziile si gandurile fierbinti care le-au trecut vreodata prin cap. Daca nu vor primi satisfactia scontata, o vor cauta, fara remuscari, in alta parte.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Taur

Femeii Taur ii place sa faca dragoste, nu sex. Pune mare pret pe blandete si tandrete, isi doreste sa fie mangaiata si luata usor. Isi da toata silinta sa isi satisfaca partenerul. Cel mai bine se simte in pozitia misionarului pentru ca adora sa isi priveasca in ochi iubitul in cele mai intime momente.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Gemeni

O persoana spontana, care traieste clipa. Femeii din zodia Gemenilor nu ii plac relatiile de lunga durata, stabile si serioase, nu vrea sa faca sex mereu cu acelasi barbat. Ea cauta mereu parteneri noi, cu care sa poata discuta fara perdea si care sa o satisfaca si sa ii faca mereu pe plac. Adora sa faca sex, sa experimenteze, sa vorbeasca murdar si sa i se vorbeasca murdar.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in funnctie de zodia lor: Rac

Ii place sa fie mangaiata si sarutata peste tot. Vrea ca miscarile sa fie lente. La inceput este timida si poate parea nesigura, cu timpul se poate descatusa daca simte ca poate avea incredere in partenerul sexual. Isi doreste o familie, un sot care sa aiba grija de ea, sa o sarute mereu si sa o complimenteze. Pe ea o excita vorbele dulci, gesturile tandre.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Leu

Femeii din zodia Leu ii place sa detina controlul. Preia mereu initiativa in pat, iar partenerul ar face bine sa ii indeplineasca toate dorintele. Este o tipa sexy, hotarata, care stie cum sa obtina satisfactie maxima in timpul partidelor de sex.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Fecioara

In viata de zi cu zi e fata buna si cuminte, cand ajunge in dormitor se transforma. E o partenera pasionala, isi doreste sa fie amanta perfecta si sa isi satisfaca partenerul. Stie sa isi foloseasca mainile, pune pret si pe contactul vizual, se pricepe sa innebuneasca un barbat si sa il duca pe culmile placerii.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Balanta

E pasionala, dar cam lenesa. Femeile din zodia Balanta ar vrea ca partenerul sa faca toata treaba. Partidele de sex cu nativele Balante sunt reusite, dar nu ar strica sa nu mai fie atat de egoiste in pat.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Scorpion

Tacuta si aparent inocenta, femeia Scorpion e salbatica in timpul sexului. Stie ce vrea si nu se lasa pana nu obtine satisfactie maxima. Vrea sa domine, sa fie cea care impune ritmul. Vorbeste murdar si nu refuza accesoriile si jucariile sexuale.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Sagetator

E greu de citit si greu de cucerit. Femeia din zodia Sagetator vrea un partener serios si devotat. Ii place sa faca sex, insa cu greu iti poti da seama ce isi doreste in pat, daca o satisfaci sau nu. Nu ar fi rau daca ar fi un pic mai comunicativa si ti-ar spune pe sleau ce ii place si ce nu.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Capricorn

Cand vine vorba de sex, femeia Capricorn este foarte deschisa si comunicativa. Are un apetit sexual ridicat, vrea sa detina controlul, este dispusa sa se joace si sa experimenteze. Are idei si fantezii si vrea sa le transforme pe toate in realitate.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Varsator

Poate fi uneori rece si distanta. Are nevoie de un partener care sa inteleaga ca ea nu este femeia pe care sa o poti tine in frau. Fuge de angajamentele pe termen lung, e lipsita de inhibitii si foarte inventiva. Pentru femeia Varsator nu exista tabu-uri, este mereu imprevizibila si adora sa faca sex si apoi sa fuga acasa.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Pesti

Femeile din zodia Pesti sunt seducatoare si irezistibile. Stiu ce sa spuna si ce sa faca in momentele de intimitate pentru a-si duce partenerii la extaz. Au nevoie de barbati puternici, hotarati, dar care sa stie sa faca gesturi romantice si sa le spuna vorbe dulci. Pentru ele partidele de amor sunt ocazii de a uita de problemele de peste zi. Dupa sex, vor sa fie tinute in brate si sarutate, sa li se sopteasca la ureche complimente. Sunt amante pricepute, ofera placere maxima si senzatii memorabile.

