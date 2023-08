„De la stres și de la frustrări” Vica Blochina, în lupta cu kilogramele! Cum se simte acum vedeta, la aproape două luni de la operația la stomac: „Nu sunt prietenă cu cântarul deloc”

In articol:

Vica Blochina se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbizul autohton. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor a atras de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături întotdeauna.

De-a lungul anilor, a reușit să își construiască o carieră de succes, fiind extrem de apreciată pentru sinceritatea și carisma de care a dat dovadă cu fiecare ocazie.

Mai mult decât atât, Vica Blochina s-a făcut cunoscută și datorită siluetei sale demne de invidiat, tocmai de aceea a pus întotdeauna preț pe felul în care arată. Recent, vedeta a apelat și la operația de stomac pentru a ajunge la greutatea pe care și-o dorește. Cum i s-a schimbat viața de atunci?

Vica Blochina, despre kilogramele în plus

Vica Blochina a avut întotdeauna grijă de aspectul său fizic, iar odată cu trecerea anilor a vrut să-și păstreze o siluetă perfectă. Tocmai din acest motiv, atunci când și-a dat seama că a acumulat câteva kilograme în plus, a decis să apeleze la medic. Acum, la aproape două luni de la intervenție, vedeta mărturisește că și-a dat seama că înainte consuma foarte multă mâncare, chiar dacă atunci nu credea asta.

Acum are mult mai multă grijă la alimentația sa, însă mai spune că uneori stresul și frustrările acumulate în timp își pot pune amprenta asupra greutății unei persoane.

„Chiar vreau să împărtășesc lucrul acesta, mai ales pentru oamenii care erau obișnuiți să mănânce mult. Eu eram una dintre persoanele care mâncam mult. Acum, de fapt, realizez, după ce am slăbit, că mâncam mult. Mi se părea că eu mâncam puțin și corect, dar eu, de fapt, consumam cantități mai mari. Ca să fac o comparație față de cât mâncam înainte… Eu consum acum cam pe sfert de cât mâncam înainte. Nu mai pot să mănânc ca înainte. Și așa am realizat eu că, de fapt, mâncam mult. Și cei care ajungem să ne îngrășăm… este de la stres și de la frustrări. Pentru că acolo, cumva, găsim alinare.”, a mărtusit Vica Blochina pentru viva.ro.

Vica Blochina, totul despre operație

Vica Blochina se simte foarte bine, la aproape două luni de la operație de stomac. A reușit să scape rapid de 10 kilograme și este mai fericită ca oricând. Cu toate acestea, mărturisește că nu are deloc cântar în casă, astfel încât urmează să se cântărească abia în luna septembrie, atunci când va intra în cabinetul doctorului. Se pare că nu are acest obicei, întrucât nu își dorește să aibă parte de surprize neplăcute. Ba mai mult decât atât, înainte de operație chiar a spart un cântar.

„Cred că și creierul s-a obișnuit, nu doar stomacul. Cred că de acolo este problema. Da, sigur am dat jos 10 kg. Dar mă duc la medic din septembrie și mă cântăresc. Nu am cântar în casă. Nu sunt prietenă cu cântarul deloc. Eu niciodată nu știu câți bani am în cont, la bancă. Niciodată. Pentru că nu pot să văd cum se duc. Și niciodată nu știu ce kilograme am, pentru că nu îmi place să mă cântăresc, să am vreo surpriză. Când m-am îngrășat rău, am spart cântarul. L-am aruncat sub cadă. Și, după ce m-am operat, l-am scos de acolo și era țăndări, pentru că era din sticlă.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.