Decizia care i-a uluit pe apropiații Luizei Melencu. Ce a făcut mama fetei la doi ani de la dispariția tinerei?

La doi ani de când Luiza Melencu a dispărut parcă înghițită de orașul blestemat în care o altă tânără a fost răpită și omorâtă, mama adolescentei a decis că este vremea să își refacă viața și să se recăsătorească.

Pasul făcut de Monica Melencu vine chiar la șase săptămâni de când fostul soț a decedat, ceea ce i-a făcut pe apropiați să fie luați prin surprindere.

Monica Melencu a trecut prin două pierderi uriașe, însă a decis că este momentul să își refacă viața

După ce fiica ei, Luiza Melencu, a fost căutată peste tot de către autorități, atât în țară, cât și în străinătate, și nu a putut fi găsită, mama fetei s-a mai confruntat cu o pierdere. Fostul soț al acesteia a decedat în urmă cu șase luni, bărbatul fiind găsit fără suflare în propria locuință. Recent, mătușa Luizei, apropiată a familiei, a făcut câteva declarații surprinzătoare, care au impresionat pe toată lumea.

Potrivit informațiilor oferite de femeie pentru impact.ro, se pare că Monica Melencu s-a căsătorit în urmă cu două săptămâni cu bărbatul alături de care și-a refăcut viața.

Cei doi au, aparent, o situație asemănătoare, proaspătul soț al acesteia fiind și el văduv și tată a trei fete.

Apropiaților nu le-a venit să creadă când au auzit vestea

Mătușa Luizei a declarat că mama fetei și partenerul ei s-au cununat doar civil și s-ar fi mutat deja împreună: "Mama Luizei s-a măritat. Acum două săptămâni a avut cununia civilă. Ea și tatăl nepoatei mele s-au despărțit, el avea probleme mari cu alcoolul. Tatăl Luizei a murit, iar Monica s-a căsătorit cu un alt bărbat, căruia i-a murit nevasta. Este văduv și are trei fiice, dar toate sunt la casele lor. Are o situație bună, are sere, este un bărbat pe picioarele lui. Locuiesc împreună într-o comună de lângă Caracal", a mai povestit ruda pentru sursa citată.