Peninah Bahati Kitsao este o femeie din Kanya, a cărei poveste sfâșietoare a făcut înconjurul lumii. Mamă a opt copii, Kitsao a fost afectată din punct de vedere financiar de pandemia care a lovit întreg globul, astfel că a ajuns să nu mai aibă cu ce să își hrănească copiii.

Ea locuiește în Mombasa și și-a pierdut toate sursele de venit din cauza măsurilor de restricție și distanțare social, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Kitsao era spălătoseară în satul ei, dar a rămas fără locul de muncă.

Fierbea pietre în oală pentru a-și amăgi copiii înfometați

Femeia din Mombasa a recurs la un gest absolut uluitor pentru a-i face pe micuții ei să creadă că, de fapt, au ce mânca. Aceasta s-a prefăcut că gătește, dar în oală avea doar pietre, pe care le-a pus la fiert în speranța ca micuții înfometați să adoarmă în timp ce așteptau masa, iar astfel să uite de foame.

Povestea mamei cu opt copii a ajuns în presă, stârnind interesul unei televiziuni kenyane, prin intermediul căreia drama femeii a fost auzită, iar oamenii nu au rămas reci. Dezvăluirea situației prin care trece aceasta, de către o vecină, a dus la efortul fără precedent a conaționalilor femeii pentru a-i oferi ajutor.

Astfel, femeia, care este văduvă, a primit bani de la sute de kenyeni impresionați de povestea ei și a familiei sale.

Trăiește fără apă și curent

Kitsao nu are nici apă curentă și nici electricite în locuința în care trăiește cu cei 8 copii și crede că toată bunătatea oamenilor este un miracol.

„Nu am crezut că kenyenii pot fi atât de afectuoși. Am primit telefoane din toată țara, oamenii m-au întrebat cum mă pot ajuta. Mi-au spus că știu că îi mint, însă nu am putut să fac nimic pentru că nu aveam nimic de mâncare să le dau”, a mai spus Kitsao.