Deea Maxer nu mai poate avea copii. Artista a dezvăluit motivul pentru care nu va mai putea deveni mamă a treia oară

Dinu Maxer și soția lui formează unul dintre cele mai iubite cupluri mondene din România. Cei doi au o familie frumoasă și sunt extrem de fericiți alături de cei doi copii ai lor, însă puțini știu că Deea a trecut prin clipe de coșmar după ce a adus pe lume al doilea copil, în 2019.

Deea Maxer nu mai poate spera la un al treilea copil

Cântăreața nu mai poate face copii, din cauza unor complicații apărute pe parcursul celei de-a doua sarcini.

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, artista a declarat că vestea a venit cu o ușoară dezamăgire, însă este împăcată cu situația și se bucură în continuare de familia pe care o are și pe care și-a dorit-o întotdeauna: "Nu se mai poate din punct de vedere medical. Ne rezumăm la doi, avem perechea perfectă pe care eu mi-am dorit-o întotdeauna. Dinu nu a avut încotro. Ne bucurăm de ei și îi creștem în continuare. Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate am fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină", a povestit Deea Maxer pentru sursa citată.

Ce complicații a întâmpinat soția lui Dinu Maxer când a născut a doua oară?

Momentul în care au devenit părinți pentru a doua oară i-a făcut să radieze de fericire pe cei doi soți, cu toate că au trecut prin clipe grele, pe care nu o să le uite niciodată. Deea Maxer nu a avut deloc parte de o naștere ușoară, dat fiind faptul că artista avea varice pe organele interne.

În timpul operației de cezariană situația s-a complicat și aceasta a suferit o hemoragie, dar totul s-a terminat cu bine, până la urmă: "Mă așteptam să nu fie o operație ușoară, mai ales că aveam varice interne. Am intrat în sală, m-au dezbrăcat, m-au urcat pe masa de operație. M-au conectat la aparate. M-au întins pe pat, nu mi-am mai simțit picioarele… Mi s-au spart varicele de pe organele interne. Am avut o hemoragie. Au lucrat doi medici plus domnișoara rezidentă. Aveam la un moment dat opt pense în burtă. Mi-aduc aminte că mă gândeam cât mai durează. Într-un final, m-au cusut. Dinu a ieșit din sală. M-au dus apoi la Reanimare", a mai precizat soția lui Dinu.

Deea și Dinu Maxer formează un cuplu de 16 ani și au împreună doi copii, un băiețel, pe nume Andreas, și o fetiță, Maysa.