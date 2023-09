Denisa Filcea a vorbit despre umilințele pe care le-a îndurat în copilărie! Prin ce trecea soția lui Fick la școală: „Îmi venea să plâng”

In articol:

Denisa Filcea a devenit foarte apreciată în mediul online și are o comunitate destul de mare cu care împarte experiențe atât plăcute, cât și neplăcute. Recent, soția lui Flick a ținut neapărat să vorbească despre cea mai mare traumă pe care a avut-o în copilărie.

Denisa Filcea, umilită în copilărie

Acest lucru se întâmplă și astăzi în școli, iar mulți copii sunt în asentiment cu ea.

Denisa Filcea a vorbit pentru prima dată despre lucruri puțin mai știute despre ea. Aceasta a ținut să împărtășească mai multe amintiri cu comunitatea ei din mediul online, printre care și un lucru care o deranja foarte mult în școală. Soția lui Flick avea parte de o umilință care o făcea să plângă, însă nu are legătură cu lipsa banilor. Vedeta a ținut neapărat să precizeze acest aspect, pentru că a dezvăluit și faptul că ea a făcut parte dintr-o familie modestă. Rușinea pe care o îndura mereu Denisa era datorată faptului că era pusă să cânte în fața clasei. Acest lucru se întâmplă și în ziua de astăzi și probabil mulți copii sunt în asentiment cu ea.

„Îmi amintesc că cel mai umilitor lucru pe care l-am trăit în copilărie, în școală, nu are legătură cu lipsa banilor. Sper că nu mai e acea apucătură să ridici copilul în picioare în fața clasei și să îl pui să cânte. Doamne, cât de rușine îmi era. Îmi venea să plâng. Când eram mică era atât de umilitor.", a spus Denisa Filcea pe pagina personală de Instagram.

Postare InstaStory Denisa Filcea [Sursa foto: Instagram]

Denisa Filcea a dezvăluit cu ce se ocupă părinții ei

Denisa Filcea a povestit că ea nu provine dintr-o familie de bani gata, ci dintr-o familie modestă care a avut și neajunsuri de-a lungul anilor.

Se pare că acum, părinții vedetei au joburi stabile care le aduc un venit lunar suficient ca să se descurce.

„Părinții mei nu sunt milionari, nu provin dintr-o familie de bani gata.(...) Am auzit foarte des în copilăria mea propoziția: nu avem bani. Părinții mei sunt oameni intelectuali, au job-uri normale, lucrează la stat, mama mea e profesoară la o școală în Oradea, tatăl mei lucrează la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Bihor, dar nu au lucrat dintotdeauna aici. Cumva, am reușit, sau au reușit să o ducă normal cu banii când eu eram prin clasa a VII-a. Din clasa I și până în clasa a VII-a, mamă câtă rușine am putut îndura și nici nu îmi vine să cred că am curajul să spun asta. Nu a fost ușor copil fiind, să văd că nu am ce alții au.", a spus Denisa Filcea.