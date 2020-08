Denise Rifai, în platoul noii emisiuni de la Kanal D! Primele imagini

In articol:

Denise Rifai se pregătește să apară din nou pe micile ecrane, în ipostaza cu care și-a obișnuit fanii. Celebra jurnalistă a decis să iasă din pauza de la televiziune și s-a alăturat echipei Kanal D. Trecerea la o televiziune generalistă este o schimbare pentru jurnalistă, însă s-a declarat foarte entuziasmată și chiar emoționată de ceea ce urmează.

Invitată la Teo Show, Denise Rifai a făcut primele declarații despre noua emisiune pe care o va prezenta la Kanal D. Vorbim despre un format nou, o emisiune nouă, însă celebra prezentatoare tv susține că are obligația să facă cea mai bună emisiune care va apărea în această toamnă.

„Voi fi puțin mai sofisticată, la fel de dură și fermă în abordare, puțin mai complexă. Sofisticată e termenul cel mai bun. Trebuie să te diversifici puțin”, a mărturisit Denise Rifai.

Denise Rifai, invitată la Teo Show!

Primele imagini din platoul emisiunii prezentate de Denise Rifai, la Kanal D

Denise Rifai a fost surprinsă la primele repetiții pentru emisiunea care va urma să înceapă în curând. Jurnalista esre foarte entuziasmată și a fost surprinsă numai cu zâmbetul pe buze.

„Aștept cu multă bucurie să ne apucăm de treabă. Mai sunt câteva zile și mă întorc! Am niște surprize pe măsură. Îmi doresc să fac cea mai buă emisiune pe care am putea s-o vedem în această emisiune. Am pretenții de la cei cu care muncesc să ofere pe cut ofer și eu. Cei de acasă m-au primit cu brațele deschise, mă simt foarte iubită. O să fie o surpriză plăcută pentru toată lumea. Sunt invitații care au un cuvând de spus, de la care noi avem de aflat multe. Sunt tot eu, într-o variantă mai complexă”, a povestit Denise Rifai.

Denise Rifai revine cu forțe proaspete în televiziune! Primele declarații ale jurnalistei

Denise Rifai revine cu forțe proaspete și un nou look!

Un nou început pentru Denise Rifai a venti și cu o schimbare de look! Jurnalista a revenit la culoarea sa de păr naturală. Mai mult decât atât, noua jurnalistă de la Kanal D a mărturisit ce-i poartă noroc în timpul filmărilor.

„Sunt lucruri ce țin de norocul meu. Am un mic inel dintr-un lănțic, care mie-mi poartă noroc. E norocul meu. Sunt o tipă clasică, însă când mă gândesc la omul de televiziune Denise Rifai, un om feminin și jurnalist clasic. Încerc să rămân așa. (...) M-am întors acasă, la culoarea părului, aproape de aceea cu care m-am născut”, a adăugat celebra jurnalistă. (Citeste si: Denis Rifai, premiu de excelenta la Gala CCI)