Dependența cu care s-a confruntat Cosmin Natanticu! Actorul a cheltuit sume fabuloase pe acest viciu: „Lizzie nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva”

Cosmin Natanticu și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a fost mai sincer ca niciodată! Invitat în cadrul unui podcast, difuzat pe YouTube, actorul a vorbit despre dependența cu care s-a luptat mai mult timp, respectiv aceea pentru jocurile de noroc.

Acesta ajunsese să cheltuie sume fabuloase pe viciul din cauza căruia a avut probleme, însă anturajul în care se afla îl împingea continuu să joace.

Mai mult decât atât, în perioada respectivă, Cosmin avea chiar și probleme în relație, asta pentru că Eliza credea că partenerul ei o înșală, din cauza comportamentului ciudat pe care îl avea.

„ Relația m-a făcut pe mine să renunț. Eu plecam de acasă și îmi era rușine să îi spun lui Lizzie că mă duc la păcănele și îi spuneam că mă duc la birou, să scriem. Noi ajunsesem să spunem cazinoului birou. Mergeam și pierdeam 500, 700, 1000 de lei. Veneam pachet de nervi acasă, tensionat, pentru că tu stai acolo și pierzi 500 de lei, apoi începi urmărirea banilor tăi pierduți. Uite așa, te duceai în 1000 de lei și sperai să câștigi măcar banii băgați și să pleci. Din 1000 de lei se făceau 1500, apoi 2000 de lei, nu mai aveai, înnebuneai, spui că nu mai vii niciodată, ne blestemam, ne spuneam unul altuia să ne prindem mâinile în ușa de la lift. Ajungeam acasă pachet de nervi, eram absent și nervos, și Lizzie nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva și nu o mai suport pe ea, că mă întâlnesc cu o altă fată”

, a spus Cosmin Natanticu, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Cosmin și Eliza Natanticu își doresc să devină părinți

Cosmin și Eliza Natanticu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 13 ani, iar recent, tânăra a vorbit despre faptul că atât ea, cât și soțul ei, își doresc foarte tare să devină părinți, iar atunci când se va întâmpla, vor primi cu sufletul deschis un nou membru în familia lor.

„ Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern.

Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat Eliza Natanticu, pentru Click!

