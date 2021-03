Despărțire în showbiz-ul românesc! Ioana Chișiu a divorțat de soțul ei: „Sunt o femeie liberă”

In articol:

În urmă cu puțin timp, Ioana Chișiu a anunțat pe pagina sa de Instagram că a divorțat în mod oficial de tatăl copiilor, Nick Chișiu. Mai mult, frumoasa vloggeriță a ținut să le povestească internauților că a fost nevoită să treacă printr-o perioadă cu foarte multe provocări și schimbări. Potrivit spuselor sale, cel mai greu moment a fost atunci când le-a explicat fetițelor ei separarea de tatăl lor.

Citeste si: Ioana Chișiu, momente tensionate în vacanța din Paris! Influencerița, evacuată din cauza unei alerte cu bombă la Turnul Eiffel

„Am o confesiune de făcut, probabil că nu mai e o surpriză pentru nimeni, dar vreau să fie confirmat de mine. Cred că este momentul. Sunt o femeie liberă în acte de aproape 2 ani de zile. Am luat decizia să vorbesc despre asta datorită fetelor, sunt deja mari și chiar dacă nu au acces la rețelele de socializare, poate prietenii lor au. Nu am vrut ca ele să afle asta de pe online. Au fost foarte multe schimbări, provocări, totul a fost nou pentru mine.”.

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Ioana Chișiu a anunțat că a divorțat [Sursa foto: Instagram]

Ioana Chișiu are un nou iubit

De aproximativ doi ani, frumoasa vedetă și tatăl copiior ei nu mai formau un cuplu. În toată această perioadă, cei doi și-au crescut copiii împreună, dar separat. Ioana Chișiu a mai precizat că este o femeie liberă doar în acte. Vloggerița a ținut să menționeze că și-a găsit fericirea în brațele lui Andrei, partenerul său de viață, spunând că este o femeie fericită și împlinită alături de el.

Citeste si: Ioana Chișiu, în lacrimi pe rețelele de socializare! A vorbit pentru prima dată despre divorțul de tatăl fetițelor ei: „Să o iei de la zero e al naibii de greu!”

„Îl cunosc pe Nicu de când eram în liceu. Au fost 2 ani foarte dificili, dar sunt foarte fericită acum și am așa un moment de liniște și de pace. Cele mai multe întrebări au fost despre viața mea personală, vreau să vă spun cu mâna pe suflet că sunt într-o relație. Nu știu unde o să se ducă sau ce o să se întâmple, dar momentan vrem să facem totul OK pentru copiii noștri pentru că și el are 2 copii.”,