Detalii exclusive de la nunta fiului fostului ministru Ioan Rus. Suma fabuloasă scoasă din buzunar pentru petrecerea din Vila Gucci. Numai starurile de la Hollywood și-au mai permis așa ceva

Nimic nu costă prea mult atunci când vine vorba de iubire, iar sintagma pare să fie adevărată având în vedere petrecerea prin care Alexandru și Bianca și-au unit destinele.

Vila Balbiano se închiriază la sume colosale pentru evenimente, iar locația din Italia este una dintre preferatele vedetelor.

Focuri de artificii, un tort uriaș și decoruri din flori superbe au adus un plus de magie în vila cunoscută din celebrul film „Casa Gucci”. Invitații au avut parte de un peisaj superb, de bucate și muzică alese și mai ales de un cadru de poveste.

Locația este printre preferatele vedetelor de la Hollywood, iar de-a lungul timpului mai multe staruri și-au unit destinele la malul lacului din Italia. Fiul fostului ministru de Interne și soția lui sunt primul cuplu de români care s-a căsătorit în locația specială.

Detalii exclusive de la nunta fiului fostului ministru Ioan Rus. Cum arată Vila Gucci

Alexandru și Bianca s-au căsătorit într-un cadru de poveste. Cei doi miri au avut parte de un peisaj minunat, iar Vila Balbiano, așa cum se numește ea, a cucerit cu siguranță inimile invitaților.

Vila Balbiano are o arhitectură impresionantă și o curte care te poate lăsa ușor fără cuvinte. Luxuriantă atât în interior, cât și în exterior, vila este situată în orășelul Ossuccio, de pe malul Lacului Como.

Producătorii filmului Casa Gucci au fost și ei cuceriți de acest loc, iar astfel au folosit vila drept platou de filmare pentru celebra peliculă.

Vila Balbiano a devenit celebră la nivel mondial odată cu filmul de la care a și preluat numele, cei mai mulți oameni denumind-o astăzi și Casa Gucci. Aici, familia lui Mauricio Gucci, din pelicula regizată de Ridley Scott se bucura de unele dintre cele mai frumoase momente de familie, dar și de adevărate drame.

Scenă din filmul „Casa Gucii” în Vila Balbiano [Sursa foto: Captură YouTube]

Cât costă o nuntă în Vila Gucci de la Lacul Como

O nuntă în Vila Balbiano este tot ceea ce își poate orice femeie. Decorul de poveste te face să te simți ca o prințesă, iar peisajul este unul încântător. Vila se închiriază pentru evenimente, dar și pentru vacanțe private.

Sigur că nu oricine are acces la o petrecere sau un sejur aici, căci prețurile sunt extrem de piperate, pe măsura splendorii pe care locația o are. Pentru o săptămână, închirierea vilei pornește de la 175.000 de euro. Locația are șase dormitoare și poate găzdui 12 oaspeți.

În ceea ce privește organizarea petrecerilor, prețurile diferă în funcție de numărul de persoane și mai ales de toate cerințele speciale pe care le au mirii. Din informațiile noastre, Alexandru și Bianca Rus sunt primii români care își unesc destinele la faimoasa vilă din Italia.

Bianca și Alexandru Rus la nunta din Italia [Sursa foto: Instagram]

Vedetele de la Hollywood, fane ale nunților pe Lacul Como

Lacul Como este cunoscut printre vedetele de la Hollywood ca fiind unda dintre cele mai bune și frumoase destinații atunci când vine vorba de organizarea nunții. Aici, petrecerile sunt somptuoase și luxoase, dar mai ales pline de eleganță.

Chrissy Teigen și John Legend; Emily Blunt și John Krasinski se numără printre vedetele care și-au ținut petrecerea de nuntă la Lacul Como.

În România, o astfel de decizie a luat și fotbalistul Ciprian Tătărușanu. El și Antoneta s-au căsătorit într-o ceremonie de lux ce a avut loc la Villa d’Este, o locație preferată de ducii de Windsor, Elizabeth Taylor și Nick Hilton.

Nunta dintre Alexandru și Bianca [Sursa foto: Instagram]