„Dezamăgirea e prea mare” Cristina Șișcanu și-a anunțat decizia printre lacrimi! Nu poate să ierte una ca asta: „Erau semne de demult”

Cristina Șișcanu este, fără doar și poate, una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, așa că nu se dă niciodată înlături din a împărtăși cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, lucru pe care îl face prin prisma rețelelor de socializare.

Așa s-a întâmplat recent, atunci când soția lui Mădălin Ionescu și-a deschis sufletul în fața celor ce o îndrăgesc și, printre lacrimi, femeia a făcut o serie de dezvăluiri de-a dreptul uimitoare legate de o decizia pe care a luat-o de curând, în urma unui șir de evenimente care au făcut-o să răbufnească.

Așadar, fără a da foarte multe detalii, vedeta a vorbit despre o situație care a deranjat-o la maxim. Se pare că niște persoane apropiate au dezamăgit-o profund, iar aceasta a decis că de acum înainte doar soțul și copiii ei vor fi pe primul plan, indiferent de situație. De precizat este că, nu se știe exact ce a supărat-o, dar cert este că are legătură cu Filip, băiatul lui Mădălin dintr-o relație anterioară.

„Dezamăgirea e prea mare! M-am decis să prioritizez familia 100% în fața tuturor. Eu sunt genul de persoană care se consumă foarte mult, pentru că situația este complicată. Starea mea sufletească este foarte încărcată din cauza unor situații care s-au accentuat în ultimele zile și am hotărât să fac asta. Pentru mine, familia a fost mereu importantă, la fel de importantă a fost și familia extinsă și prietenii foarte apropiați, însă, din acest moment, am decis să prioritizez 100% familia, pentru că sunt extrem de dezamăgită. S-au întâmplat niște lucruri atât de nefirești, încât pe mine m-au doborât. Nu le pot spune neapărat lovituri, sunt confuză acum, nu știu ce termini aș putea folosi ca să ilustrez atât de bine această situație.

(...) Numai părinții care au copil cu nevoi speciale pot să înțeleagă. Ce ni s-a întâmplat zilele astea nu ne va transforma sufletele, vom fi aceiași oameni, mai îndurerați, dar mult mai protectivi cu familia noastră și o vom prioritiza. (...) De multe ori, pentru a nu-i face pe alții să se simtă inconfortabil sau pentru a nu greși față de alții, am lăsat foarte mult de la noi. Sunt lucruri care ne-au șocat în ultimele zile, erau semne de demult și un fel de trădări, lovituri, chestii de genu acesta. Cei care au făcut lucrurile astea să se gândească că a avea un copil special înseamnă să ai o viață altfel decât o au ceilalți.(...) Au fost persoane pe care m-am bazat foarte mult și care zilele trecute au avut niște reacții care pe mine m-au speriat. Reacții civilizate, dar dure, foarte dure, iar Filip este foarte dezamăgit. Încercați voi să-i explicați lui Filip de ce anumite persoane fac așa ceva.”, a transmis Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu și Filip [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu și-a spus părerea clar și fără rețineri despre cuplurile care se despart

La scurt timp după ce în spațiul public au apărut mai multe zvonuri despre o presupusă despărțire între ea și Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu a dorit să lămurească întreaga situație și să explice concret că nu este vorba de divorț și nici de separare în cazul ei și al partenerului său.

Pe această cale, însă, vedeta a mai ținut să spună și care este părerea sa despre cuplurile care se despart, explicând că susține această decizie în orice situație în care doi parteneri ajung să nu se mai înțeleagă.

„(...) De ce ar trebui doi oameni să mimeze fericirea în fața celorlalți? De ce? Dacă ei nu sunt nefericiți, nu se înțeleg, nu sunt bine, de ce trebuie să mimeze? Eu asta nu pot să înțeleg. Adică de ce să îți facă ei rău lor? Dacă ei nu sunt fericiți, nu se mai înțeleg, nu se mai suportă, nu vor să mai fie unul cu celălalt, de ce ar trebui să mimeze fericirea? Adică de ce ar trebui să se ducă la o petrecere, să danseze și să fie cu gurile până la urechi sau să aibă scântei în ochi de iubire? De ce să mimezi așa ceva? Eu nu înțeleg. Eu, dacă Doamne ferește s-ar întâmpla chestia asta, n-aș face așa ceva că nu am de ce. Nu poți să pierzi din viața ta dacă tu nu mai ești fericit cu partenerul tău. Să stai pentru cine, să mimezi în fața cui? În fața lumii că ce? Pe bune, oameni buni, suntem în anul 2023, nu mai este o rușine să te desparți. Asta ar fi o prostie, dacă nu mai merg lucrurile, dacă nu te mai înțelegi cu partenerul. Nu există alte situații la noi care dacă nu ne-am mai dori să stăm unul alături de celălalt cumva să ne împiedice să ne despărțim și că trebuie să stăm împreună ca să ce? Este fix o mare prostie. Eu nu am de ce să mimez nicio fericire în fața nimănui. Dacă nu m-aș mai înțelege cu soțul și, doamne ferește, n-am mai vrea să fim împreună, n-am mai fi, n-am mai sta să mimez fericirea în fața lumii. Eu nu sunt genul de persoană care să trăiască pentru lume și oricum mi se pare o prostie mai ales în zona asta, să nu te desparți că ce o să zică lumea. Astea sunt chestii extrem de perimate. (...)”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu [Sursa foto: Instagram]