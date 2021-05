Dezastru pentru trupa Holograf a lui Dan Bittman, în anul pandemiei! Cum arată, în cifre, prăbușirea trupei din 2020! Motivul pentru care solistul este atât de nervos EXCLUSIV

In articol:

A fost un an de coșmar pentru trupa Holograf, din punct de vedere financiar. Dan Bittman și colegii lui au înregistrat cel mai slab an din istoria trupei, în 2020.

Cum arată în cifre, anul de coșmar 2020 pentru Holograf și Dan Bittman!

Holograf Productions SRL, firmă administrată de Dan Bittman, și-a publicat bilanțul pentru anul 2020, iar cifrele arată dezastrul din spatele unei industrii a spectacolelor decimate de măsurile anti-COVID. Trupa Holograf, una dintre cele mai ”productive” din punct de vedere financiar, a avut și cel mai mult de suferit. Astfel, cifra de afaceri a scăzut de 10 ori, de la 1,9 milioane lei la 191.000 lei iar profitul, de la 320.000 lei s-a transformat într-o pierdere de 87.000 lei. De asemenea, datoriile societății au ajuns la cel mai înalt nivel din 2012 încoace: 482.000 lei. Și la capitolul ”capitaluri proprii”, firma a ajuns pe minus, cu 86.000 lei (față de plus 320.000 lei, în 2019).

Dan Bittman, pe vrema când făcea mulți bani cu Holograf

Problemele lui Dan Bittman nu vin însă doar din zona artistică. Solistul mai deține două societăți care întâmpină probleme. Dănutz Casa SRL, o firmă care se ocupă de zona imobiliarăă, a închis anul 2019 (ultimul bilanț fiscal) cu o cifră de afaceri de 192.000 lei, deficit de 150.000 lei și datorii de 1,56 milioane lei.

Nici Dănutz SRL, cealaltă firmă condusă de Bittman, nu se simte mult mai bine. Aceasta a declarat în 2019 o cifră de afaceri de 160.000 lei și un profit negativ, de 67.000 lei. Datoriile firmei erau de 305.000 lei.

Dan Bittman: ”Nu am de lucru, unde să mă duc?

Dan Bittman a recunoscut că are probleme financiare din cauza pandemiei, care a închis și industria spectacolelor dar și cea de agrement, unde solistul are o investiție.

Dan Bittman a ajuns într-o situație dramatică

”Nu deschid afacere nici în luna mai. Legea este lege și trebuie respectată. Nu am cum să deschid cu pandemia asta, nu am voie și nu că nu am voie doar eu, ci toți nu avem voie. Momentan stau acasă, nu am de lucru, unde să mă duc? Concerte nu sunt din cauza coronaviruslui, nu am unde să merg.

Stau la mila cuiva, trăiesc din banii din drepturile de artist. Cei de la guvernare mă ignoră. Ce să fac? Pot face eu ceva? Văd că unii nici nu vor ca lucrurile să se îndrepte într-o oarecare măsură”, a spus Dan Bittman.