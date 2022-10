Dezvăluirea făcută de Speak, la scurt timp după moartea lui Nosfe. A ținut totul secret până acum, însă pierderea prietenului l-a făcut să răbufnească: ”Era într-o situație”

In articol:

Nosfe a încetat din viață în cursul nopții de 15 spre 16 octombrie 2022, la doar 37 de ani, lăsând în urma sa multă durere.

Vestea tragediei a făcut imediat înconjurul lumii mondene, iar mulți dintre cei care l-au cunoscut ori au colaborat cu regretatul rapper s-au arătat profund îndurerați de pierderea suferită.

Printre cei care au avut imediat de transmis un mesaj public în numele lui Nosfe s-a numărat și Speak. Artistul l-a pus pe un piedestal pe cel care astăzi nu mai este printre noi, neputând să înțeleagă cum și de ce un om atât de bun și un rapper deosebit a plecat atât de repede de pe această lume.

”Unul dintre cei mai talentați și muncitori oameni pe care eu i-am cunoscut și cu care am lucrat… a plecat. Toate gândurile bune către familie! Nu îmi vine să cred… NU POT! Condoleanțe familiei și prietenilor! Odihnește-te în pace, bro, că aici vei rămâne nemuritor”, este mesajul publicat de Speak, la scurtă vreme după ce tragica veste a fost făcută publică.

Dezvăluirea făcută de Speak, la scurt timp după moartea lui Nosfe [Sursa foto: Instagram]

Speak: ”Îmi doresc ca ăștia care trag sforile să fie trași la răspundere”

Ulterior, însă, logodnicul Ștefaniei, profund afectat de tragedia care a marcat lumea muzicii românești, a ținut să spună ce se întâmplă, de fapt, în viața unui artist celebru, iubit de milioane de oameni, cu piese bune și concerte pe bandă rulantă.

Fără a se reține de la ceva, pe motiv că el nu se află sub niciun contract, Speak a vorbit despre contractele ce se semnează între artiștii de seama lui Nosfe și casa de discuri.

El mărturisește că în spatele unui asemenea contract stă foarte multă muncă și bani puțini, asta pentru cântărețul, producătorul sau cel care scrie un super hit. Sumele mari de bani fiind încasate de cei care dețin casele de discuri.

Cântărețul mărturisește că a ajuns să spună toate aceste lucruri după ce a devenit propriul său șef și a constatat cât de mulți bani a pierdut în perioada în care cineva îl reprezenta.

”Haideți să vă explice fratele cum stă treaba cu aceste case de discuri mari, care sclavagesc artiștii, songwriterii, producătorii. Fiind independent și având interzis la radiouri pentru că nu sunt semnat, de mai marii care controlează prin șpăgi în formă de vacanțe, contracte de influencing cu directorii de playlist, n-am absolut nicio problemă să vă explic exact cum stă treaba. Casa de discuri te semnează ca autor, artist, producător pe o anumită perioadă de timp. Primești un avans de câteva mii de euro pentru acești ani. Și când zic câteva mii, maxim cinci mii de euro. Pe orice piesă scrii pentru această casă de discuri, tu nu primești drepturi de autor până când ei, teoretic, își recuperează banii. Tu ca și autor nu ai acces la sumele generate din drepturi, așa că băieții te țin cu acel avans mult și bine, până când îți expiră contractul, bani în plus nu vezi.

Ca să te lege în continuare și să resemnezi contract cu ei, fac o recalculare și îți mai dau pe la nas cu 2-3 mii de euro, tot sub formă de avans, povestea repetându-se.

Un autor, dintr-o singură piesă de succes în România, în maxim un an, drepturile lui generează peste 5 mii de euro. Scopul lor este să semneze mulți oameni, nefiind interesați de calitățile lor, ci cu intenția de a-i bloca să nu lucreze cu alții și de a-i avea sub control. Majoritatea producătorilor, songwiterilor și artiștilor nu fac bani, ci sunt sub papucul caselor de discuri care îi controlează cum vor ei. Mulți dintre ei au familii și doar asta știu să facă.

Să-mi scrie mie un artist semnat când a primit vreodată bani din redevente de pe YouTube sau când a avut vreo raportare validă a sumelor încasate de casele de discuri. Casele de discuri au firme tampon prin care se plimbă banii, iar la autori ajung, de cele mai multe ori, cu minus. Toate lucrurile astea le zic din proprie experiență, că acum îmi gestionez singur încasările și văd cât am fost furat. Cei mai mulți dintre noi nu au privilegiul de a fi pe picioarele lor și sunt forțați de circumstanțe să semneze cu casele mari de discuri”, a scris Speak pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, după destăinuirile în care a scos la lumină viața deloc roz ce pare că o duc artiștii români, Speak a mai făcut o mărturisire la fel de șocantă.

El declară că din ceea ce cunoaște și Nosfe trăia, deși făcea muzică bună și umplea săli de evenimente, pe bani puțini, fiind sub același contract de câte mii de euro cu o anumită casă de discuri.

În consecință, afectat de pierderea bunului său prieten, dar și dezamăgit de ceea ce se întâmplă în industria în care el și logodnica sa activează, Speak spune că așteaptă cu nerăbdare ziua în care cei ce ”trag acum sforile” vor plăti pentru nedreptatea pe care o fac artiștilor români.

Și asta pentru că, mai notează el, doar la noi în țară, cei mai ascultați și iubiți oameni ai muzicii au probleme cu banii, iar cei din spatele lor trăiesc în lux și opulență.

”Din ce știu eu, Nosfe era într-o situație de genul. Nu mă înșel, poate nu cunosc contractul în detaliu, dar în mare parte cam așa funcționează lucrurile. Eu îmi doresc din suflet, ca la un moment dat, ăștia care trag sforile, cu ștate vechi în industrie, să fie prinși și trași la răspundere. În nicio țară din lumea asta nu este posibil ca un artist care strânge mii de oameni la concerte, care vinde bilete, care are zeci de milioane de views să aibă probleme cu banii. Nicăieri în lumea asta. Eh, la noi se poate. Majoritatea producătorilor, songwriterilor, băieții și fetele alea care scriu hit-urile pe care voi le ascultați cam au probleme cu banii. Păi cum facem? Că patronii au mașini și case de sute de mii. Undeva nu-mi dă la calcul”, a mai adăugat artistul.