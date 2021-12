Dezvăluirea lui Mitică Dragomir din viața de cuplu, care a uimit-o pe Denise Rifai: "Sunt cel mai prost bărbat care stă în fața ta"

In articol:

Mitică Dragomir are numai cuvinte alese atunci când vorbește de soția sa. În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", fostul președinte LPF a făcut unele dezvăluiri din viața sa de cuplu, iar răspunsurile sale au uimit-o chiar și pe moderatoarea emisiunii.

Mitică Dragomir, poate candida cu încredere la titlul de "cel mai fidel bărbat"

Mitică Dragomir, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Oracolul de la Bălcești" spune că cel mai mare noroc în viața sa este soția. Este căsătorit de 54 de ani cu Vica Dragomir și spune că își iubește soția la el ca în prima zi și nu i-a greșit niciodată.

"Eu am fost un țăran cu educație de la țară. Pentru mine nevasta a fost sfântă. Am supărat-o, îi cer scuze din când în când, o iubesc și acum ca în prima zi. Este un om absolut deosebit. Sunt cel mai prost brbat care stă în fața ta. Nu am înșelat-o pe navasta mea niciodată. Și nici înainte de a o cunoaște. Tentații am avut, numai că mi-am pus frână de fiecare dată. De multe ori îmi pare rău, că aș fi vrut să mai încerc și altceva, dar e prea târziu acum, că nu mai pot.",

a mărturisit Mitică Dragomir în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: VIDEO! Pe Mitica Dragomir il vezi mereu la televizor, dar stii cum arata sotia lui? Paparazzii au surprins-o pe doamna Vica la plaja!

Citeste si: A MURIT! Mulţi nici nu ştiau că este bolnavă... E doliu în muzica populară românească!- bzi.ro

Mitică Dragomir are un respect deosebit pentru soția sa și spune că educația copilului este meritul ei.

"Nevasta mea e o sfântă. Avem 54 de ani de căsătorie și îi doresc sănătate. Când ți-a murit un fiu nu mai poți să fii împlinit 100%, dar Dumnezeu ne-a dat recompensă doi nepoți frumoși. De educația copiilor s-a ocupat ea. Cadrul didactic fiind, numai în meditații i-a ținut.

Fiul meu Bogdan vorbește cinci limbi străine.", a spus Mitică Dragomir în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Mitica Dragomir, mesaj pentru Reghe cu privire la sotia sa: "Curva batrana nu se sperie de p... mare"

Drama din viața lui Mitică Dragomir: "Am o neîmplinire până mor"

Mitică Dragomir, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Moartea fiului lor le-a lăsat o durere imensă în suflete. Manuel a murit sufocat în somn, iar Mitică Dragomir spune că nu se va împăca cu acest gând niciodată. Acesta a fost și motivul pentru care au decis să plece din Brașov.

Citeste si: Mitica Dragomir: "Sotia mea este distrusa! Am noroc ca am nepotii mici si nu inteleg prea multe"

"Pe Dumnezeu nu te poți supăra, dar am o neîmplinire până mor. Cum să moară..sufocare mecanică. Noaptea în somn i-a venit să vomite și a luat-o pe trahee, fiind cu Bogdan în pat. Era un sportiv de mare performanță, avea control medical săptămânal. Nu m-am împăcat și nu mă voi împăca până mor cu treaba asta. Cred că există o forță, care după ce există o nenorocire îți dă compensații. A murit Manuel, dar Dumnezeu mi-a dat doi nepoți are seamănă cu el. Dacă nu plecam din Brașov, o luam razna și eu și soția mea, că stăteam toată ziua la cimitir.", a povestit cu lacrimi în ochi Mitică Dragomir în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".