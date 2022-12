Dezvăluiri despre cariera actriței Carmen Tănase. Cine a fost omul care a îndrumat-o spre actorie: „M-a impulsionat”

In articol:

Numele Carmen Tănase este foarte important în actorie. Actrița a pus în scenă zeci de personaje care au rămas în mintea oamenilor și care au fost foarte îndrăgite de aceștia. Între anii 1984 și 1990, artista a făcut parte din lotul actorilor de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, iar din 1990 până în prezent face parte din elitele

teatrului Odeon din București. Acum, actrița se bucură de o frumoasă carieră de mai bine de patru decenii.

Omul care a îndrumat-o pe Carmen Tănase spre actorie

Carmen Tănase a mărturisit că sunt trei oameni care și-au pus amprenta asupra carierei sale, dar cel căruia îi datorează totul este chiar tatăl ei. Încă de mică, tatăl acesteia a văzut în ea un potențial talent, astfel, cum el era organizator de evenimente mereu o urca pe scenă. Mai târziu, artista a ajuns pe mâna profesoarei Olga Delia Mateescu, iar mai apoi, a ajuns la Olga Tudorache, cea care a pus bazele carierei de actor.

„Cine m-a impulsionat să urmez cariera asta? Păi primul om care m-a impulsionat și care a venit cu ideea a fost tata. Apoi am nimerit la Olga Delia Mateescu, cu ea m-am pregătit, și atunci am înțeles, până să intru bineînțeles la Teatru, cam despre ce este vorba în meseria asta. Că nu este așa cum vor fetițele: te urci pe scenă, faci frumos și ești actriță și dai autografe. Nu este vorba despre asta. Apoi a fost profesoara mea Olga Tudorache chiar m-a îndrumat așa, pas cu pas. M-a pus cu mâna cumva pe drumul ăsta și care a fost și mama mea într-un fel”, a declarat actrița, potrivit Ego.ro.

Carmen Tănase, mentor pentru generații de actori

De-a lungul carierei sale, Carmen Tănase a devenit mentor pentru o mulțime de generații de actori. Foarte multe nume din această industrie au trecut prin mâna actriței care a avut răbdare și i-a învățat tot ce îți trebuie ca să te poți numi un actor adevărat.

„Cred că cu asta m-am născut. Eu sunt cumva „mama răniților” de când m-am născut. De când am început să fiu conștientă, de la 2 ani, habar nu am. Tot timpul am sărit să rezolv, să ajut. Sunt obișnuită să rezolv lucruri de mică. Deși am avut o copilărie fericită și îndestulătoare, totuși eu sunt genul care rezolvă și dacă nu rezolv mă apucă nervii și sparg ușile și până la urmă trebuie să fac ceva să rezolv. Ca atare ăsta îmi e felul”, a mărturisit Carmen Tănase, pentru sursa citată mai sus.