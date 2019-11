Ștefan Stan și iubita lui au devenit, în urmă cu o săptămână, soț și soție, în cadrul unui eveniment restrâns, pe care au încercat să îl țină departe de ochii presei. Cununia a avut loc la Starea Civilă a Sectorului 6 din București, iar alături artist și partenera sa de viață au fost doar câțiva prieteni apropiați, printre care și Pepe.

”Vă mulțumesc din inimă pentru fiecare gând bun, pentru fiecare cuvânt frumos lăsat aici și care sunt sigur că a ajuns la mama mea! Nu am cuvinte să vă mulțumesc tuturor! Dumnezeu să aiba grijă de fiecare dintre voi și... iubiți-vă părinții, oamenii apropiați", a scris Ștefan Stan pe contul său oficial de Facebook la scurt timp după semnarea actelor.

Ștefan Stan și Simona se cunosc de patru ani! ”Am avut o relație cu sincope”

Dacă până în acest moment, totul a fost ținut secret, ei bine, zilele trecute, prezent în studioul WOWbiz.ro, într-un live exclusiv, Ștefan Stan a dezvăluit mai multe amănunte despre viața în cuplu! ”Eu și Simona ne cunoaștem de patru ani, am avut o relație cu sincope, aș putea spune, dar, până la urmă, ne-am regăsit și ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt. Acum, cred că nu aș mai putea trăi fără ea absolut deloc. Mi-ar fi imposibil. Este sufletul meu”, a povestit artistul la WOWbiz.ro!

Ștefan Stan i-a oferit soției sale inelul de la mama lui! A cerut-o de soție la Londra

Cântărețul a dat tot din casă și a spus clar și cum a fost momentul în care a cerut-o în căsătorie pe femeia perfecta de lângă el. Ștefan Stan i-a oferit soției sale inelul de la mama lui și a plănuit totul în…Anglia! ”Am fost în Londra la un concert, și am luat-o și pe ea. Într-una din seri, am mers la un restaurant, și, fără să mă gândesc, am luat inelele de plastic de la paharele de pe masă, m-am așezat în genunchi și i-am spus că vreau să fim împreună pentru totdeauna, iar acele ”bijuterii” inedite ne va duce în fața ofițerului stării civile. A fost doar un prim pas, căci, la întoarcerea în țară, mama mea mi-a dat un inel de familie, cu valoare sentimentală mare, pentru a-l pune pe degetul Simonei. Ea o iubea foarte mult. Păcat că a murit cu trei săptămâni înainte de cununia noastră, dar…asta este viața”, a mărturisit Ștefan Stan pentru WOWbiz.ro!