Noi amănunte apar zilnic în cazul morții jurnalistei Cristina Țopescu! Vedeta, în vârstă de 59 de ani, a terminat socotelile cu viața în urmă cu aproximativ trei săptămani, însă, ea a fost găsită în casa din Tunari abia duminică seară.

Cum a descoperit-o vecina și prietena ei pe Cristina Țopescu! ”M-am urcat pe un scaun pentru a putea să mă uit pe geam”

Decesul Cristinei Țopescu a fost anunțat de o vecină la 112, după ce, timp de câteva ore bune, femeia, care îi era și prietenă apropiată jurnalistei, încercase să dea de vedetă, ba chiar, cu ajutorul unor alte persoane din zonă încercase să între în locuintă pentru a vedea ce se intamplă cu adevărat acolo. "Aveam o presimțire că lucrurile nu sunt în ordine. De aceea, la un moment dat, m-am decis să mă duc acasă la ea. Am intrat în curte și m-am urcat pe un scaun pentru a putea să mă uit pe geam. Inițial, am văzut unul dintre câini mort, apoi altul, și atunci am realizat că se întâmplase o nenorocire și am sunat la 112", avea să povestească, pe Facebook, vecina vedetei Diana Maria.

Cristina Țopescu arăta ca un bebeluș moartă! ”Să vă gândiți la ea ca la un om chinuit”

Oamenii legii veniți la fața locului au intrat imediat în casă și au găsit trupul neînsuflețit al vedetei într-o stare avansată de descompunere. Surse autorizare au susținut chiar de duminică seară, în premieră pentru WOWbiz.ro, că jurnalista Cristina Țopescu ar fi murit pe loc, iar în momentul în care a fost găsită stătea pe pat într-o poziție de somn cu brațul sub cap.

La rândul ei, vecina și prietena Diana Maria, cu o voce stinsă, avea să spună, în aceeași înregistrare online, că regretata Cristina Țopescu arăta ca un bebeluș moartă ", a conchis femeia pe facebook.

Cristina Țopescu a murit, dar oamenii trebuie să își aducă aminte totul despre ea, ca despre o valoare a presei românești. Jurnalista a fost absolventă a Facultatii de Limbi Străine, secția engleza - italiană, din cadrul Universității București. Încă din copilărie, aflată în preajma marelui Cristian Țopescu, tatăl ei, a fost atrasă de mirajul micului ecran, în perioada 1970 - 1979 apărând chiar în nenumărate emisiuni pentru copii și tineret produse la TVR. O vreme, după terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) și "Cinema". În plus, Cristina Țopescu făcea și traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video. În vara anului 1989, a încercat să ajungă clandestin în Germania (unde se afla mama sa, prima soție a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsă la graniță, astfel că, timp de mai multe luni, a stat după gratii, fiind eliberata la începutul lui 1990, când democrația s-a instalat și în România. A revenit în televiziune in 1991,la Pro Tv, la Antena 3, TVR, apoi La Prima Tv.