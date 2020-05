In articol:

Roxana Buzoiu de Puterea Dragostei a făcut declarații dure despre Daiana și Gabi, după ce o bună perioadă a fost prietenă cu actuala concurentă. Ba chiar a sfătuit-o cum să rămână cât mai mult timp în casa Puterea dragostei

Roxana de la Puterea dragostei: "Mi-a spus că nu e bun de nimic la pat..."

Roxana, fostă concurentă la Puterea dragostei, a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin care o vorbește de rău pe Daiana. Mai mult decât atât, Roxana susține că Daiana s-ar fi plâns la ea în legătură cu prestația lui Gabi în dormitor.

„Ți am zis sa te legi de unu ca sa rămâi in casa sa vedem dacă chiar faci și eu ți l am recomandat pe Gaby și l ai ales și l ai mintit și l minți pe om și azi 😂Deci tot eu😂Apoi strigai in gura mare ca Dl Gaby nu este bun de nimic la pat😂

Mi ai spus ca îți da bani ca n ai haine, ca de... ai venit cu o geanta cu 3 izmene. Eu niciodataaa nu am cum sa fiu ciudoasă sau geloasa pe o fata pe care eu am ajutat o sa rămână acolo și tine cont de ceva: am stat 2 sezoane acolo pe propriile mele puteri iar eu am ales sa plec de una singura.

Pentru ca eu mi am dorit asta. Nu tin cu dinții de un pat ca și tine😂pentru niște bani și pentru a ma vedea lumea la Tv😂In locul tau as recunoaște acum ce cersești acolo, sincer ca ai ajuns prea departe cu minciunile”, a scris Roxana pe pagina ei de Facebook.

Citeste si: Mirela Vaida a răbufnit, după ce Vulpița a fost concediată! „Mie nu mi se pare normal. Am spus-o și în direct”

Citeste si: Ce mare a crescut și ce frumoasă este fiica Iuliei Albu! Fashion editorul a publicat o fotografie rară cu Mikaela

Citeste si: Roxana si Turcu, filmati in timp ce intretineau relatii intime! "Turcu ii cerea Roxanei sa..."

Citeste si: Bat clopotele de nuntă! Tatăl lui Andrei de la Survivor România, reacție incredibilă la adresa Karinei! ”I-am pregătit dormitorul!”

Roxana Buzoiu, dezvăluiri șocante despre Daiana: „Îți dă bani ca n-ai haine”

Daiana a oferit explicații după ce a fost acuzată că este într-o relație cu Gabriel doar pentru bani.

Roxana, fosta concurentă de la Puterea dragostei, a făcut dezvăluiri neașteptate despre Daiana. Ea susține că actuala concurentă din emisiune minte o țară întreagă despre adevăratul motiv pentru care este cu Gabriel. Daiana a fost acuzată de Berna că este într-o relație doar pentru bani și să rămână în emisiune.

„Nu am o relație cu Gabi pentru ce a aberat Berna. N-am o relație cu el pentru a rămâne în casă”, s-a apărat Daiana.

În continuare, bruneta spune că Berna a fost influențată de Roxana: „Roxana are ciudă pe mine și i-a băgat lui Berna anumite lucuri în cap. I-a zis că stau cu Gabi pentru bani, nu pentru că-l iubesc”.

Fosta concurentă a mai făcut o mărturisire gravă. Ea spune că Daiana vorbește cu mai mulți băieți, iar Gabi nu este conștient de acest lucru.

„In locul tau as recunoaște acum ce cersești acolo, sincer ca ai ajuns prea departe cu minciunile😂Apropo Dl Gaby😂acel Vicenzo radea de ea încontinuu și saraca nu se prindea😂😂😂Vorbea in fiecare seara cu el cel puțin o ora și ea tot nu și dădea seama ca el radea de ea😂iar tu o pupai știi tu unde și nici nu făceai cum trebuia😂Tu probabil ești impreuna cu ea, dar ea este și cu alții. Imi pare rău pentru tine😂”, a adăugat Roxana.