Diana Constantin de la Insula iubirii face videochat! Împreună cu o altă tânărăr, fosta consurentă de la show-ul din Thailanda face show în fața camerei de filmat. Se pare că frumoasa brunetă a ajuns să se dezbrace pentru bărbați pentru a face bani, după ce a încetat să mai apară la teelvizor.

Diana Constantin de la Insula iubiri face videochat, iar imaginile cu ea sunt dovada faptului că a ajuns să facp show-uri incendiare pe internet pentru a se întreține. Frumoasa brunetă a devenit celebră pentru prima dată după ce a apărut în sezonul al treilea al emisiunii din Thailanda. A mers acolo alături de iubitul ei, Ben, htărâtă să se distreze, dar a ajuns să se îndrăgostească. Tânăra a făcut o serie de dezvăluiri şocante legate de partnerul ei cu aproape 20 de ani, împărtăşind cu o ţară întreagă detalii intime din relaţia lor, cum ar fi faptul că bărbatul nu o satisfăcea pe plan sexual şi că nu era atât de bogat pe cât voia să pară.

Diana Constantin de la Insula iubirii a trăit la orfelinat

Tânăra fostă concurentă nu a avut o viață tocmai ușoară. Chiar ea a povestit că a trăit la orfelinat și a fost acuzată de Ben, fostul ei iubit, că stătea cu el doar pentru bani. Se pare că acum a rămas fără o sursă stabilă de veni, așa că Diana Constantin face videochat pentru as se întreține.

„Mama mea era un copil cu copil, avea doar 15 ani cand eu am aparut, asa ca am ajuns intr-un orfelinat, o a doua casa in care am locuit doar un an.

Varsta nu imi permitea sa inteleg de ce sunt atatea fete straine langa mine si de ce nu mai simteam caldura mamei. Universul meu atat de sigur nu mai exista, eram doar eu, iar eu trebuia sa construiesc un altul de la zero.

Doar ca lucrurile au luat o intorsura. Am fost adoptata de matusa mea, femeia care avea sa-mi reconstruiasca tot ceea ce credeam ca s-a darmat. Si asa a si facut. Mi-a daruit o noua viata, o noua casa, o noua caldura sufleteasca de care sa ma bucur. Imi aduc aminte doar zambetul ei larg, melodiile ce-mi gadilau urechile si imi mangaiau sufletul. Imi aduc aminte de mainile mari ale tatei ce ma alinau de fiecare data, rememorez fiecare plimbare pe bicicleta de acasa pana-n oras si gustul dulciurilor pe care mi pe lua”, a scris Diana Constantin de la Insula iubirii pe pagina ei de Facebook, în urmă cu ceva timp.