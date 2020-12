Diana Parvu, operată de urgență! Însărcinată fiind, a ajuns pe mâinile medicilor chiar de Crăciun

Viata e plina de provocari pentru Diana Parvu.

In articol:

Acum doi ani si jumatate era diagnosticata cu boala infertilitatii, endometrioza, iar anul 2020 i-a adus o surpriza neasteptata. A ramas insarcinata natural. Ei bine se pare ca perioada sarcinii nu este lipsita de surprize pentru vedeta. Insarcinata in 5 luni si jumatate, fosta prezentatoare a fost operata de urgenta, imediat dupa Craciun.

„Cu o saptamana inainte de Craciun medicul a observat ca mi s-a scurtat colul, asa ca am petrecut sarbatorile la pat. Apoi am fost programata urgent la cerclaj. Aceasta este o procedura prin care se coase colul pentru ca acesta sa poata sustine sarcina si pentru ca eu sa pot sa nu stau doar la pat pana nasc”, a declarat blondina. Citeste si:Diana Pârvu trăiește un miracol! Acum doi ani era suspectă de cancer, iar astăzi este însărcinată cu primul ei copil!

Nu a fost deloc usor, aceasta interventie a speriat-o foarte tare pe fosta prezentatoare: „In primul rand am avut emotii pentru bebe, si apoi pentru mine. Tremuram toata cand am intrat in sala si aveam lacrimi in ochi. Aceasta interventie presupune anestezie, te adoarme cu totul, dar emotiile sunt foarte mari pentru ca nu mai e vorba doar despre tine. Totul a decurs excelent, multumita domnului doctor Ciprian Morariu, caruia vreau sa ii multumesc”.

Citeste si: Breaking News. Marea Britanie a aprobat vaccinul Oxford-AstraZaneca - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Diana Parvu s-a operat după ziua de Crăciun

Diana Parvu, în urma operației: „Am avut dureri mici”

Dupa aceasta interventie care i-a dat multe emotii, Diana Parvu a plecat acasa pe picioarele ei, la doar cateva ore. „Am plecat acasa in aceeasi zi, dar am dormit toata ziua, dupa. Am avut mici dureri, dar nimic insuportabil. Ce m-a linistit cel mai tare a fost faptul ca bebelina este perfect in regula. Am facut o ecografie inainte sa plec si am vazut-o”. (Citeste si:Diana Parvu ii ajuta pe oameni sa aiba incredere in propriile forte, prin cursuri de vorbit in public)